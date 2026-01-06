Američka operacija u Venezueli
Kamenjecki: Ovo je pitanje od kojeg strahuje Ukrajina. Putin smatra da Trump ide istim putem
Profesor s Instituta za međunarodne odnose, Maksim Kamenjecki javio se uživo iz Kijeva u program Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o situaciji u Ukrajini.
Podsjetimo, danas se u Parizu održava još jedan sastanak Koalicije voljnih na kojem sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
"Rusija neće ići na mirovne pregovore"
Kamenjecki navodi da se u Ukrajini pažljivo prati sve što događa trenutačno u svijetu: "Venezuela je pod vodstvom Madura bila saveznica Rusije, to je glavno obilježje. Nije bilo velikih vojnih aktivnosti osim hvatanja tog čovjeka što ne ide u prilog sustavu međunarodnih odnosa, ali je pitanje koliko je on bio legitiman. Pitanje je možemo li govoriti o mirovnim pregovorima. Koalicija voljnih je grupa zemalja koje podržavaju Ukrajinu i traže način kako spriječiti Rusiju u nepravednim koracima u međunarodnim odnosima. To nisu mirovni pregovori, Rusija neće ići na mirovne pregovore sve dok napreduje. Grupa koje će se skupiti u Parizu traži načine za pomoć Ukrajini, to je bitno i ključno za nas, ali to nije mirovni proces. Samo su dva načina dolaska do mira - kada Rusija prestane s ofenzivom, shvatit će da neće imati nečega što ona traži na bojišnici vojnim putem ili da se nešto promijeni unutar Rusije. Mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije nema."
Kako bi događaji u Venezueli mogli utjecati na američkog predsjednika Donalda Trumpa i rat u Ukrajini?
"Pitanje od kojeg strahuje Ukrajina je može li Rusija to što je bilo u Venezueli iskoristiti kao prihvat američkog načina podjele svijeta na utjecajne sfere - da Venezuela ide u razmjenu za Ukrajinu, da SAD dopusti Rusiji takvo razmišljanje. SAD nije anektirao Venezuelu, nisu tamo uspostavili svoj vlast nego izvukli njihovog lidera. Pitanje je hoće li biti podjele svijete? Ne funkcionira sustav međunarodnog prava od početka invazije Rusije na Krim, i prije od Gruzije. Ako Trump krene dalje s Grenlandom, to će biti katastrofa za međunarodne odnose. To ide u prilog Putinovom mišljenju - da SAD radi u međunarodnim odnosima ono što bi Rusija mogla napraviti. Putin smatra da Trump ide istim putem i to njih ohrabruje", rekao je Kamenjecki.
