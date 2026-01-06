Kamenjecki: Ovo je pitanje od kojeg strahuje Ukrajina. Putin smatra da Trump ide istim putem

Kamenjecki navodi da se u Ukrajini pažljivo prati sve što događa trenutačno u svijetu: "Venezuela je pod vodstvom Madura bila saveznica Rusije, to je glavno obilježje. Nije bilo velikih vojnih aktivnosti osim hvatanja tog čovjeka što ne ide u prilog sustavu međunarodnih odnosa, ali je pitanje koliko je on bio legitiman. Pitanje je možemo li govoriti o mirovnim pregovorima. Koalicija voljnih je grupa zemalja koje podržavaju Ukrajinu i traže način kako spriječiti Rusiju u nepravednim koracima u međunarodnim odnosima. To nisu mirovni pregovori, Rusija neće ići na mirovne pregovore sve dok napreduje. Grupa koje će se skupiti u Parizu traži načine za pomoć Ukrajini, to je bitno i ključno za nas, ali to nije mirovni proces. Samo su dva načina dolaska do mira - kada Rusija prestane s ofenzivom, shvatit će da neće imati nečega što ona traži na bojišnici vojnim putem ili da se nešto promijeni unutar Rusije. Mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije nema."