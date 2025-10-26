Franković: Izgleda da je "Jugoslavenka“ u redu, ali "Bojna Čavoglave“ nije

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković komentirao je izjavu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji je rekao "ako će Thompson u Areni vikati ZDS, više neće pjevati u prostorima Grada Zagreba".
"Bojna Čavoglave pjesma koja je nosila hrvatske branitelje!
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je izjavio:
„Ako će Thompson u Areni vikati ZDS, više neće pjevati u prostorima Grada Zagreba! Drugi koncert? Neće ga biti.“
Zanimljivo je kako prošle godine, 6. prosinca, na Dan dubrovačkih branitelja dan kada su 1991. hrvatski branitelji obranili Grad od višestruko jačeg neprijatelja, Lepa Brena je u Areni Zagreb pjevala pjesmu Jugoslovenka.
Pjesmu koja veliča državu i simbol pod kojima su Dubrovnik palili, rušili i napadali.
Tada se zagrebački gradonačelnik nije oglasio. I nije reagirao i rekao drugi koncert neće biti. Tada mu je to bilo u redu.
Baš kao što mu je u redu kad se na paradama vijore zastave Jugoslavije one iste zastave pod kojima su se počinili strašni zločini u Vukovaru, Škabrnji i diljem Hrvatske.
Pjesma Bojna Čavoglave nije nikakav poziv na mržnju. To je pjesma Domovinskog rata, pjesma koja je nosila hrvatske branitelje i simbolizira borbu za slobodu naše Domovine. Možete je pokušati zabraniti, ali ne možete izbrisati istinu. Kao ni licemjerje onih koji biraju što je “u redu”, a što nije.
Jer izgleda da je "Jugoslavenka“ 6. prosinca u redu. Ali "Bojna Čavoglave“ nije", napisao je.
