Franković: Izgleda da je "Jugoslavenka“ u redu, ali "Bojna Čavoglave“ nije

Pjesma Bojna Čavoglave nije nikakav poziv na mržnju. To je pjesma Domovinskog rata, pjesma koja je nosila hrvatske branitelje i simbolizira borbu za slobodu naše Domovine. Možete je pokušati zabraniti, ali ne možete izbrisati istinu. Kao ni licemjerje onih koji biraju što je “u redu”, a što nije.