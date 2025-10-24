Tomašević o Thompsonovom koncertu: Ako bude korišten ustaški pozdrav, neće biti novih koncerata

Konzultirali smo se i sa koalicijskim partnerima u Zagrebu odnosno SDP-om i oni se slažu sa ovim stavom. U sljedećih nekoliko tjedana ćemo se dogovarati s Gradskom skupštinom oko pravila koja će vrijediti za sve izvođače i organizatore te propisati neprihvatljivost korištenja tog ustaškog pozdrava i bilo kakav poziv na diskriminaciju i rasizam na koncertima i drugim događajima koji se odvijaju u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove - na sličan način kako je to primjerice propisano u pravilima UEFA-e za sportske događaje", napisao je Tomašević.