Koncert u Areni Zagreb

Tomašević o Thompsonovom koncertu: Ako bude korišten ustaški pozdrav, neće biti novih koncerata

N1 Info
24. lis. 2025. 14:18
21.10.2025., ZET
Goran Stanzl/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je koncert Marka Perkovića Thompsona u zagrebačkoj Areni.

"Thompsonov menadžment je jučer objavio kako će se jedan od koncerata u sklopu njihove turneje održati u Areni Zagreb. Radi se o koncertu 27. prosinca. Ugovor za zakup Arene je Thompsonov menadžment potpisao s podružnicom Arena još u ožujku ove godine, nekoliko mjeseci prije koncerta na Hipodromu.

Podsjećam da smo nakon Thompsonovog koncerta na Trgu, na dočeku rukometaša, na kojem nije bilo spornog ustaškog pozdrava, u dobroj vjeri dozvolili koncert na Hipodromu na kojem su nažalost tisuće ljudi s izvođačem uzvikivali taj protuustavni pozdrav.

Da je to protuustavni pozdrav, nekoliko je puta ponovio i najviši sud u zemlji, Ustavni sud, i proglasio taj pozdrav nedvojbeno ustaškim pozdravom i nedvojbeno protuustavnim, a presudu Ustavnog suda vezano uz taj pozdrav koji je koristio Joe Šimunić je potvrđena i na Europskom sudu za ljudska prava.

Podsjećam da je uoči koncerta na Hipodromu bilo pjevanja ustaških pjesama poput Jure i Bobana u centru grada koje policija nije pokušala spriječiti, a po gradu i na koncertu je bilo pojedinaca koji su nosili ustaško znakovlje, a na kritike oko nepostupanja policije su nadležne institucije okrivile gradsku vlast jer smo dozvolili koncert.

Podsjećam isto tako da su taj ustaški pozdrav neki pojedinci uoči koncerta na Hipodromu uzvikivali i u kameru javne televizije pa ih je nekoliko mjeseci poslije niži sud oslobodio odgovornosti i opravdao to velikom uzbuđenosti uoči koncerta."

"Thompsonov menadžment je osim termina za 27. prosinca u Areni, naknadno tražio i termin za koncert 28. prosinca. Koncert 27. prosinca će se dogoditi jer je ugovor potpisan još u ožujku, no koncert 28. prosinca se neće dogoditi, za taj termin nije potpisan ugovor.

Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu.

Konzultirali smo se i sa koalicijskim partnerima u Zagrebu odnosno SDP-om i oni se slažu sa ovim stavom. U sljedećih nekoliko tjedana ćemo se dogovarati s Gradskom skupštinom oko pravila koja će vrijediti za sve izvođače i organizatore te propisati neprihvatljivost korištenja tog ustaškog pozdrava i bilo kakav poziv na diskriminaciju i rasizam na koncertima i drugim događajima koji se odvijaju u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove - na sličan način kako je to primjerice propisano u pravilima UEFA-e za sportske događaje", napisao je Tomašević.

Marko Perković Thompson Tomislav Tomašević Zagreb

