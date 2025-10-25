Tim Marka Perkovića Thompsona na Facebooku je objavio priopćenje povodom objave gradonačelnika Grada Zagreba Tomislava Tomaševića.
"Povodom današnje objave gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Tomislava Tomaševića, gdje navodi kako će on Thompsonu zabraniti koncert u Areni Zagreb 28. prosinca 2025. godine, osjećamo potrebu reagirati i podsjetiti javnost na nekoliko važnih činjenica.
Marko Perković Thompson nikada nije izvodio niti napisao ustašku pjesmu. Njegov glazbeni opus temelji se isključivo na autorskim djelima koja govore o Domovinskom ratu, ljubavi prema Hrvatskoj i vjeri, te su sve njegove pjesme legalne i legitimne.
Ako gradonačelnik misli na pjesmu "Bojna Čavoglave“, u kojoj se nalazi stih „Za dom spremni“, važno je podsjetiti da je ta pjesma nastala u vrijeme Domovinskog rata, kao izraz otpora agresoru i obrane Hrvatske. Taj je pozdrav u tom kontekstu dio povijesne i ratne stvarnosti Hrvatske države, a ne nikakvog ustaškog pokreta iz Drugog svjetskog rata.
Pritom podsjećamo kako je pjesma „Bojna Čavoglave“ već bila predmet sudskog postupaka i da je ista pravomoćno oslobođena na Visokom prekršajnom sudu, čime je potvrđeno da njezino izvođenje nije protuzakonito niti protuustavno.
Ukoliko gospodin Tomašević smatra da su hrvatski branitelji koji su nosili oznake s tim pozdravom bili „ustaše“, a ne pripadnici suvremene hrvatske vojske koja je obranila i oslobodila domovinu, onda je to njegov osobni problem i problem njegovih političkih nalogodavaca, bilo onih iz Hrvatske ili iz njenih istočnih susjedstava.
Thompson pjeva svoje pjesme koje su odobrene, službeno registrirane i javno izvođene već gotovo tri desetljeća. Nijedna institucija Republike Hrvatske nikada ih nije zabranila.
Podsjećamo da su koncerti Marka Perkovića Thompsona uvijek održavani u skladu sa zakonom, uz odgovarajuće dozvole, te da će tako biti i 27. prosinca u Areni Zagreb, kao i na drugim mjestima gdje nastupa.
Umjesto podjela među građanima i vrijeđanja branitelja koji su svojim žrtvama stvorili državu u kojoj danas svi slobodno živimo, pozivamo gradonačelnika Tomaševića da pokaže poštovanje prema slobodi umjetničkog izražavanja, hrvatskim zakonima i onima koji su omogućili postojanje neovisne Hrvatske.
Thompson će i dalje pjevati svoje pjesme, ponosno, dostojanstveno i s ljubavlju prema domovini, a nitko, pa ni političari koji skupljaju jeftine političke bodove, u tome ga neće spriječiti.
