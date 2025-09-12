Nakon što je u listopadu 2017. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila nabavu zbog kršenja zakona Jukić je, zajedno s bivšom ministricom i Šimuncom nastavio i 2018. poduzimati radnje s ciljem dodijele ugovora tvrtkama koje su povezane s njima, čime je Jukić pribavio korist od 272.000 eura, navodi EPPO.