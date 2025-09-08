Gdje je najviše, a gdje najmanje bankomata po Hrvatskoj?

U cijeloj prošloj godini na šalterima banaka, FINA-e i Hrvatske pošte obavljeno je nešto vise od 56 milijuna transakcija, a njihova vrijednost bila je 56,9 milijardi eura. To je čak 34 milijarde eura više nego na bankomatima. No za razliku od bankomata na kojima je uvjerljivo više isplata, u gotovinskom prometu na šalterima značajno je veći broj uplata i njihovog ukupnog iznosa (primjerice, zbog plaćanja režijskih računa) pa otud tolika razlika.