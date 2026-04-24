Glavina najavio donošenje "ozbiljnih mjera" nakon afera u sportskim savezima

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina u petak je najavio donošenje niza mjera, odnosno zakonskih i podzakonskih akata, radi povećanja transparentnosti i bolje kontrole u sustavu sporta.
"Fokus Vlade je na uvođenju niza mjera, zakonskih i podzakonskih akata, koji će značajno povećati transparentnost rada sustava sporta i mogućnost bolje kontrole tog sustava", izjavio je Glavina u Splitu gdje sudjeluje na konferenciji posvećenoj sigurnosti u turizmu.
"To radimo s ciljanim prioritetom da stvorimo uvjete za promjenu sustava sporta kako bi šira javnost imala povjerenje u taj sustav," rekao je, naglasivši da će to biti ozbiljne mjere koje neće biti donesene "pro forme da bi se udovoljilo interesima medija".
Potvrdio je da je od Hrvatske turističke zajednice dobivena cjelokupna dokumentacija o deset godina njihove poslovne suradnje s Hrvatskim skijaškim savezom.
Kazao je i da je proširen zahtjev za dostavu informacija o svim sportovima koji imaju suradnju s Hrvatskom turističkom zajednicom, koji su u pripremi.
"Što se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora u odnosu na Hrvatski skijaški savez, dobili smo informacije za posljednjih pet godina koje su digitalizirane i dostupne, a dokumentaciju prije tog razdoblja, koja nije digitalizirana, također ćemo dobiti," kazao je Glavina, dodavši kako postoji više od 14 tisuća digitaliziranih dokumenata i računa koje treba analizirati i provjeriti, što to će potrajati neko vrijeme.
