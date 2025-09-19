Karmen Sunčana Lovrić
Glumica o otkazivanju festivala: Atmosfera je straha, što je potpuno suprotno od slobode što umjetnost treba biti
Karmen Sunčana Lovrić, kazališna i filmska glumica gostovala je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarala o otkazivanju sve većeg broja festivala u Hrvatskoj, ali i svojoj predstavi Perkusije ljubavi, uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
„Ne čini mi se da je ono što kultura trenutačno prolazi nešto što se iznenada dogodilo, čini mi se da se to bilda već par godina. Počelo je kad su se samostalni umjetnici umirovljenici pokušali izboriti za malo bolji koeficijent svojih mirovina, jer imaju najmanje u ovoj državi. Tad se negdje već počelo govoriti, ma što će nama umjetnost, ne treba to nama ništa, ti umjetnici su uhljebi koji žive na nečijoj grbači, a upravo je suprotno”, napominje Karmen Sunčana Lovrić.
"Znam da ljudi koji su otkazali ove festivale su oni koji su zaista na njima radili, podosta i volonterski. Nema tu velike zarade, ljudi to rade iz strasti, ljubavi, uvjerenja, iz solidarnosti. Atmosfera koja je trenutačna je zabrinjavajuća, to je atmosfera straha. To je posve suprotno od slobode, što umjetnost zapravo treba biti. Počela sam zbog toga razmišljati da li da se prestanem baviti ovim poslom, ima li to smisla, ali to je krivo jer tek sada treba biti slobodan i govoriti", naglašava glumica.
Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava 22. rujna igra predstava u kojoj je upravo ona autorica i glumica a riječ je o predstavi Perkusije ljubavi, koja donosi potresnu priču inspiriranu stvarnim događajima iz Hrvatske. Kroz odnos Manuele i Žarka – od početnog zaljubljivanja i „love bombinga“, preko kontrole i nasilja, do apsurdnih reperkusija braka, društvenih stereotipa i predrasuda – predstava razotkriva lice mizoginije, femicida i šutnje zajednice.
„Najviše na kraju mi znače reakcije publike. Nakon svake izvedbe ljudi ostanu i dolaze razgovarati s glumcima. To su i žene i muškarci, svih generacija, koji prepoznaju sebe, ljude koje oni poznaju, prepoznaju naše društvo i imaju potrebu ostati i podijeliti svoje priče, svoja iskustva, da se čak i isplačemo i zagrlimo”.
