Godinu dana od tragedije na trajektu “Lastovo”

Na današnji dan prije godinu dana, 11. kolovoza 2024., u Malom Lošinju dogodila se teška pomorska nesreća na trajektu Jadrolinije Lastovo, u kojoj su život izgubila trojica članova posade, dok je jedan član posade teško ozlijeđen,
Nesreća se dogodila oko 15:30 sati, kada je na članove posade pala ulazna rampa trajekta. Među poginulima su bili 58-godišnji vođa stroja iz Vinišća Boško Kostović, kormilar Marko Topić (38) iz Solina te kormilar Denis Šarić (54) iz Zadra. Ova tragedija duboko je potresla hrvatsku pomorsku zajednicu i još jednom otvorila pitanje sigurnosti na radu na brodovima, podsjeća Dalmacija News.
Nalaz Ministarstva
U siječnju 2025. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) završilo je izvide pomorskih prekršaja vezanih uz ovu nesreću. Zaključeno je da su za smrt trojice pomoraca i pad pramčane rampe odgovorni predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta, zapovjednik broda Goran Đolonga te sama Jadrolinija kao pravna osoba.
Ovlašteni službenici Uprave sigurnosti plovidbe proveli su opsežan terenski izvid u Malom Lošinju s ciljem utvrđivanja svih okolnosti nesreće te identifikacije počinitelja pomorskih prekršaja, sukladno ovlastima iz Pomorskog zakonika.
Podsjetnik na tragediju
U trenutku nesreće trajekt Lastovo bio je privez na lošinjskom pristaništu. Pad pramčane rampe dogodio se iznenada, a težina konstrukcije bila je kobna za članove posade koji su se nalazili ispod nje. Jedan član posade preživio je s teškim ozljedama te je hitno prebačen u bolnicu.
