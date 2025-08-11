Oglas

Troje stradalih

Godinu dana od tragedije na trajektu “Lastovo”

Hina
11. kol. 2025. 09:33
Na današnji dan prije godinu dana, 11. kolovoza 2024., u Malom Lošinju dogodila se teška pomorska nesreća na trajektu Jadrolinije Lastovo, u kojoj su život izgubila trojica članova posade, dok je jedan član posade teško ozlijeđen,

Nesreća se dogodila oko 15:30 sati, kada je na članove posade pala ulazna rampa trajekta. Među poginulima su bili 58-godišnji vođa stroja iz Vinišća Boško Kostović, kormilar Marko Topić (38) iz Solina te kormilar Denis Šarić (54) iz Zadra. Ova tragedija duboko je potresla hrvatsku pomorsku zajednicu i još jednom otvorila pitanje sigurnosti na radu na brodovima, podsjeća Dalmacija News.

Nalaz Ministarstva

U siječnju 2025. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) završilo je izvide pomorskih prekršaja vezanih uz ovu nesreću. Zaključeno je da su za smrt trojice pomoraca i pad pramčane rampe odgovorni predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta, zapovjednik broda Goran Đolonga te sama Jadrolinija kao pravna osoba.

Ovlašteni službenici Uprave sigurnosti plovidbe proveli su opsežan terenski izvid u Malom Lošinju s ciljem utvrđivanja svih okolnosti nesreće te identifikacije počinitelja pomorskih prekršaja, sukladno ovlastima iz Pomorskog zakonika.

Podsjetnik na tragediju

U trenutku nesreće trajekt Lastovo bio je privez na lošinjskom pristaništu. Pad pramčane rampe dogodio se iznenada, a težina konstrukcije bila je kobna za članove posade koji su se nalazili ispod nje. Jedan član posade preživio je s teškim ozljedama te je hitno prebačen u bolnicu.

Teme
Jadrolinija Jadrolinija trajekt

