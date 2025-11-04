U skladištu guma tvrtke Pneumatik u Svetoj Nedelji u utorak je oko 11 sati izbio veliki požar što je uzrokovalo veliki crni dim koji se vidi iz velike udaljenosti, objavili su lokalni mediji.

Podijeli

Oglas

Požar je izbio u Ulici dr. Franje Tuđmana. Vatru gase svetonedeljski vatrogasci i uz pomoć vozila s ljestvama, zbog razmjera požara pozvana su i druge vatrogasne postrojbe, izvijestio je Svetonedeljski list.

Također, veliki i gusti stup crnog dima vidljiv je iz svih naselja grada, Samobora i zapadnog dijela Zagreba.

Radio Sveta Nedelja napominje da se skladište nalazi u blizini Hoto Villa, a da u pomoć svetonedeljskim vatrogascima dolaze i druga vatrogasna društva.

Promet na Ulici Franje Tuđmana je preusmjeren na autoput, dodaje Radio.

Pogledajte Galeriju N1 Manje N1 Više N1 Manje N1 Više / 2