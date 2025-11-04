Oglas

VATROGASCI NA TERENU

FOTO, VIDEO / Požar u Svetoj Nedelji: Gori skladište guma, nad mjestom se nadvio gusti crni dim

author
Hina
|
04. stu. 2025. 12:41

U skladištu guma tvrtke Pneumatik u Svetoj Nedelji u utorak je oko 11 sati izbio veliki požar što je uzrokovalo veliki crni dim koji se vidi iz velike udaljenosti, objavili su lokalni mediji.

Oglas

Požar je izbio u Ulici dr. Franje Tuđmana. Vatru gase svetonedeljski vatrogasci i uz pomoć vozila s ljestvama, zbog razmjera požara pozvana su i druge vatrogasne postrojbe, izvijestio je Svetonedeljski list. 

Također, veliki i gusti stup crnog dima vidljiv je iz svih naselja grada, Samobora i zapadnog dijela Zagreba.

Radio Sveta Nedelja  napominje da se skladište nalazi u blizini Hoto Villa, a da u pomoć svetonedeljskim vatrogascima dolaze i druga vatrogasna društva.

Promet na Ulici Franje Tuđmana je preusmjeren na autoput, dodaje Radio.

Sveta Nedelja
Sveta Nedelja
Pogledajte Galeriju
Teme
Sveta Nedelja požar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ