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biciklistička infrastruktura

Grad koji posjećuju milijuni turista sprema velike promjene na ulicama

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Hina
|
15. lis. 2026. 07:02
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AFP
AFPDimitar DILKOFF / AFP

Pariz planira do 2032. uložiti 200 milijuna eura u širenje svoje biciklističke infrastrukture i jačanje sigurnosti na opasnim raskrižjima, objavio je gradonačelnik francuske prijestolnice.

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Pariz već godinama preuređuje svoje ulice kako bi pješacima i biciklistima osigurao više prostora, piše dpa.

Cilj novog biciklističkog plana je stvaranje sigurnih, povezanih ruta diljem grada, izjavio je u srijedu gradonačelnik Emmanuel Gregoire.

Pariz se dugo promovira kao „prijestolnica biciklizma” te već ima 454 kilometra biciklističkih staza. 

Vožnja bicikala u francuskoj prijestolnici od 2020. godine je porasla za 47 posto. Prema gradskim podacima, svaki deseti stanovnik sada putuje biciklom na posao, u usporedbi sa samo 4,8 posto u 2017. godini.

Prema novom planu, Pariz bi trebao izgraditi još 140 kilometara biciklističkih staza i prilagoditi 220 kilometra jednosmjernih ulica kako bi biciklistima omogućio kretanje u oba smjera. Dodatnih 420 raskrižja bit će preuređeno da bi postala sigurnija za bicikliste, piše dpa.

Grad također planira rasporediti više policijskih službenika za nadzor prometa i provođenje pravila kojima se štite biciklisti i pješaci.
Statistike pokazuju da su automobili sudjelovali u oko pola svih biciklističkih nesreća u Parizu. 

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biciklizam pariz održivi promet pješačke zone sigurnost biciklista urbana preobrazba

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