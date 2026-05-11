Grad Zagreb daje 260.000 eura za ove projekte u školama: "Učenicima će sve biti besplatno"

Grad Zagreb je zaključio treći javni poziv za financiranje pilot projekata sporta u školama te u ovaj ciklus projekata ulaže nešto više od 260.000 eura, a sudjelovanje učenika u svim aktivnostima u potpunosti je besplatno, priopćeno je iz Gradske uprave.
Cilj je, kako su istaknuli, potaknuti učenike na aktivno bavljenje sportom te ojačati svijest o važnosti redovite tjelesne aktivnosti među djecom i mladima.
U Gradu kažu da su od veljače do lipnja ove godine u provedbu programa uključene 43 osnovne i srednje škole s oko 4500 učenika. Suradnjom s 15 zagrebačkih sportskih saveza, učenicima se omogućuje sudjelovanje u raznovrsnim sportskim programima, od tradicionalnih do manje zastupljenih sportova, čime se potiče razvoj motoričkih vještina, zdravih životnih navika te inkluzivnost u školskom okruženju.
Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec ističe kako je posebna vrijednost projekta sustavno uključivanje učenika s teškoćama u razvoju, čime se dodatno jača dostupnost sportskih sadržaja za svu djecu. Istaknula je kako će projektom ove godine biti obuhvaćeno više od 350 učenika s teškoćama u razvoju.
Pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš poručio je kako su pilot projekti sporta u školama važan dio gradske šire strategije ulaganja u sport i zdravlje djece i mladih."Naš je cilj da sport bude lako dostupan za svako dijete u Zagrebu, tako da ove programe vidimo kao dugoročno ulaganje u zdravlje i kvalitetu života budućih generacija“, istaknuo je .
Grad podsjeća i da su za sport u ovoj godini osigurali "rekordnih" 169 milijuna eura, čak 15 posto više u odnosu na prošlu, i trostruko više u odnosu na 2021. godinu, a posebna pažnja posvećena je rekreaciji, školskom i sveučilišnom sportu te sportu gluhih osoba ili osoba s invaliditetom.
"Uz najveći investicijski ciklus u sport i sportsku infrastrukturu od vremena Univerzijade, ovakvim projektima dodatno potvrđujemo snažnu predanost razvoju sporta na svim razinama, od školskog i rekreativnog do vrhunskog sporta te stvaranju jednakih prilika za sve", poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Odobrene pilot projekte sporta u školama provodit će Stolnoteniski savez Zagreba, Zagrebački taekwondo savez, Zagrebački softball savez, Zagrebački badminton savez, Veslački savez Zagreba, Zagrebački rukometni savez, Zagrebački odbojkaški savez, Zagrebački skijaški savez, Zagrebački automobilistički savez, Zagrebački bridž savez, Golf savez Grada Zagreba, Zagrebački wushu savez, Zagrebački parasportski savez, Zagrebački boksački savez i Zagrebački ragbi savez.
