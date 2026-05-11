SDP ponovno zatražio zabranu energetskih pića maloljetnicima

"To je naš treći pokušaj da Hrvatska vrlo jasno kaže da energetska pića i djeca i mladi ne idu zajedno jer su energetska pića legalna opasnost za tinejdžere, što govore brojne studije i istraživanja. Nije čudo da industrija koja se bavi prodajom energetskih pića bilježi sve veću dobit jer i u Hrvatskoj sva istraživanja pokazuju da konzumacija tih pića postaje sve češća, djeca s njom započinju u sve ranijoj dobi, već u osnovnoj školi ih 70 posto počne konzumirati", kazala je Glasovac.