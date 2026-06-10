Grad Zagreb širi krug korisnika besplatnog prijevoza na kemoterapiju i zračenje

Pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Lora Vidović kazala je da će uz dosadašnje korisnike zajamčene minimalne naknade "prijevoz sada biti omogućen i ljudima koji primaju gradsku novčanu naknadu za korisnike inkluzivnog dodatka, kao i umirovljenicima s prebivalištem u Zagrebu čiji ukupni mjesečni prihodi iznose 750 eura ili manje".