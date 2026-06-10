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Grad Zagreb širi krug korisnika besplatnog prijevoza na kemoterapiju i zračenje

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Hina
|
10. lip. 2026. 10:53
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Sanitet
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Grad Zagreb proširio je krug korisnika besplatnog prijevoza na kemoterapiju i zračenje, uvedenog početkom travnja kao pilot projekt, na umirovljenike s prihodima do 750 eura i korisnike inkluzivnog dodatka, priopćeno je u srijedu iz Gradske uprave.

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Pilot projekt pokrenut je radi veće dostupnosti liječenja onkološkim pacijentima kojima je organiziranim prijevozom od doma do zdravstvene ustanove omogućen lakši pristup terapijama, a već je nakon prvog mjeseca provedbe uočena mogućnost proširenja kruga korisnika, objašnjavaju iz Ureda gradonačelnika.

Pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Lora Vidović kazala je da će uz dosadašnje korisnike zajamčene minimalne naknade "prijevoz sada biti omogućen i ljudima koji primaju gradsku novčanu naknadu za korisnike inkluzivnog dodatka, kao i umirovljenicima s prebivalištem u Zagrebu čiji ukupni mjesečni prihodi iznose 750 eura ili manje".

Zahtjev za uslugu prijevoza podnosi se gradskom Odjelu za socijalnu zaštitu na adresi Prilaz Ivana Visina 1–3, osobno, poštom ili putem e-adrese. Obrazac zahtjeva i upute dostupni su na službenoj stranici Grada Zagreba.

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Teme
kemoterapija lora vidović onkološki bolesnici onkološki pacijenti prijevoz na kemoterapiju

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