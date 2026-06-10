PROVODE SE DOKAZNE RADNJE
USKOK u kući Viktora Šimunića? Njemu i roditeljima uzeli računalo, mobitele...
Rano jutros u dom roditelja Viktora Šimunića, s kojima živi oroslavski gradonačelnik, došao je USKOK.
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Prema prvim informacijama, izuzimaju dokumentaciju, računala, odmah su mu oduzeli mobitel kao i njegovim roditeljima, piše Snježana Flegar Ivanušec za Ni Zagorje Malo.
Provode se, kako doznaju iz izvora bliskih istrazi, dokazne radnje.
Iako nije potvrđeno, navodno se dokazne radnje provode temeljem kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organiziranju poznatih manifestacija, Ljetne pozornice i/li Adventa u Oroslavju.
Pokušali smo kontaktirati Viktora Šimunića, ali nismo uspjeli doći do njega.
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