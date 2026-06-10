OGORČEN POSTUPKOM
Oglasio se Viktor Šimunić: Opasna su ovo vremena kad ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine
Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić oglasio se povodom upada USKOK-a u dom njegovih roditelja, s kojima živi.
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Ogorčen je tim postupkom i smatra da se iza svega krije nešto drugo, motivirano njegovim djelovanjem i javnim istupima.
Prenosimo njegovo priopćenje u cijelosti:
"Opasna su ovo vremena kad ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine.
Jako, jako opasna.
Svi dobro znate što se otkrilo s HOO-om i sportskim savezima.
Jako puno čudnih transakcija i jako puno pitanja o tome gdje je nestao javni novac. Ali istovremeno i jako malo odgovora.
Napadalo me se javno i smatram da je to što su pravosudna tijela danas u 6.00 ujutro upala kod mene samo dio političkog pritiska.
Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti.
Slučajnost?
Očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac.
Mislim da su i ljudi koji su po nalogu jutros upali u kuću mojih roditelja svjesni toga. Oni samo rade svoj posao, premda mi se čini da su svjesni kako će teško pronaći nešto kompromitirajuće.
I dok nemam pristup svojim uređajima, onako krišom vidim neke papire na kojima sam skicirao objave za, primjerice, Hrvatski savez sportske rekreacije. Od proračuna koji iznosi 132.384,74 eura, 31.640 eura podignuto je na bankomatima.
Zaista čudna situacija, zar ne, s obzirom na to da su istražitelji kod mene, a ne kod njih?
Još mi je čudnije to što mi kažu da trenutačno neću ići u zatvor, a opet postoji potreba zaplijeniti sve te podatke do kojih sam došao.
Bitka za Hrvatsku u kojoj vlada istinska demokracija izgleda da je tek počela."
Iako nije potvrđeno, navodno se dokazne radnje provode temeljem kaznenih prijava koje su protiv Šimunića podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organiziranju poznatih manifestacija, Ljetne pozornice i/li Adventa u Oroslavju.
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