Građani im vjeruju, a geodeti se osjećaju podcijenjeno: Oko cijena usluga mišljenja se razilaze

“Pogrešno upisana granica, netočno evidentirano vlasništvo, zgrada koja nikad nije upisana u službene evidencije, takva pogreška ne nestaje sama od sebe. Desetljećima se prenosi s vlasnika na vlasnika, kroz kupoprodaje i nasljeđivanja, i najčešće izađe na vidjelo tek kad netko želi graditi, prodati ili dijeliti, a tada se rješava na sudu, generaciju poslije”, upozorio je Car.