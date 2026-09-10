Oglas

širi se gusti dim

VIDEO / Drama kod Kraljevice: Planula brodica, požar se proširio na druge

author
N1 Info
|
10. ruj. 2026. 14:39
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_260821_34318967
Sasa Miljevic/PIXSELL/Ilustracija

U Uvali Scott kod Kraljevice u četvrtak poslijepodne izbio je požar na brodici. Na terenu su vatrogasci i ostale žurne službe, a iznad uvale diže se gust crni dim

Oglas

Kako javlja 24sata, dojava o požaru zaprimljena je oko 13.15 sati, što je potvrdila i primorsko-goranska policija.

Prema informacijama s mjesta događaja, vatra je prvo zahvatila brodicu, a prizori iz uvale pokazuju snažan požar i gust dim.

Čitatelj 24sata koji je snimio požar rekao je da vatrogascima gašenje otežava teren.

Policija je potvrdila da su sve nadležne žurne službe upućene na mjesto događaja.

Za sada nema službenih informacija o ozlijeđenima niti o razmjerima materijalne štete.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
brodica kraljevica požar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ