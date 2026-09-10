VIDEO / Drama kod Kraljevice: Planula brodica, požar se proširio na druge

Sasa Miljevic/PIXSELL/Ilustracija

U Uvali Scott kod Kraljevice u četvrtak poslijepodne izbio je požar na brodici. Na terenu su vatrogasci i ostale žurne službe, a iznad uvale diže se gust crni dim

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Kako javlja 24sata, dojava o požaru zaprimljena je oko 13.15 sati, što je potvrdila i primorsko-goranska policija.

Prema informacijama s mjesta događaja, vatra je prvo zahvatila brodicu, a prizori iz uvale pokazuju snažan požar i gust dim.

Čitatelj 24sata koji je snimio požar rekao je da vatrogascima gašenje otežava teren.

Policija je potvrdila da su sve nadležne žurne službe upućene na mjesto događaja.

Za sada nema službenih informacija o ozlijeđenima niti o razmjerima materijalne štete.