Otvorit će se nova kazeta za odlaganje otpada s Brača. "Danas ne postoji područje u RH koje se ne suočava s ovim problemom. Načelnici ne gledaju, ni HDZ-ovi ne žele primati otpad i tu pokazuju jasan otpor prema svom šefu, premijeru. Nije lako građanima objasniti zašto na svom području treba zbrinuti otpad ostalih jednica. Toga će biti sve više. Očito je nerad proteklih desetljeća došao na naplatu. Nije nama ništa drugačije nego što je bilo prije pola godine. Najviše me šokiralo ponašanje premijera koji je optužio građane za histeriju", govori osvrćući se na situaciju u Gospiću. Kaže i kako se "vlada u ovoj situaciji ne snalazi".