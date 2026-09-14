OŠTRE KRITIKE
Marković prozvala Vladu: "Ne snalaze se u ovoj situaciji, on misli da se sve može kupiti novcem"
Požar na Braču vatrogasci stavljaju pod kontrolu. Protekli vikend uložili su nadljudske napore u borbu s vatrenom stihijom, a situaciju na terenu komentirala je gradonačelnica Supetra Ivana Marković.
Marković kaže da je, prema jutrošnjim informacijama, situacija na terenu mirna. 235 vatrogasaca je provelo noć na terenu i fronta požara je još uvijek duga. "Vidjeli smo jučer koliki je taj požar, svi smo odahnuli da smo jutro dočekali mirno. Noć na nedjelju će ostaviti duboku traumu za sve stanovnike otoke", kaže Ivana Marković dodajući da su zahvalni svima koji su pomogli u gašenju požara.
Na otoku se nalazi i veliki broj turista.
"Teško je bilo pratiti što se dešavalo. Postojala je sigurnost, znamo kakve ljude i mamo na terenu. Trebalo je zbrinuti sve goste koji su morali napustiti taj dio hotelskog naselja obuhvaćenog vatrom. Otvoril ismo vrata svih smještaja, i privatnog, imali smo oko 70 ljudi u našoj dvorani... Prijevoznici su dali sve od sebe da te ljude prevezu. Osigurali smo im hranu, informaciju... I MVEP je dao svoje kontakte, mislim da smo se iskazali, a najviše su se iskazali ljudi koji su bili na prvim linijama u tom paklu. Malo je riječi za opisati koliko smo im zahvalni", nastavlja Marković.
Situacija na terenu je stavljena pod kontrolu, zbrajaju se štete. Požar je zahvatio oko 10 posto površine otoka. Što se tiče procjena štete, Marković kaže da 977 letio kanader, izbačene su tisuće tona vode na 40-kilometarsku frontu požara koja se protezala kroz tri jedinice lokalne samouprave. "Ja nemam podatke, načelnik općine Milne će to prikupljati. Obišla sam ga, prošli smo teren, vidjeli smo da ima štete na objektima. Ne znam vam kazati", kaže o procjeni štete i dodaje da će se sve vidjeti u narednim danima.
Krešić upozorava i na gotovo ironičan splet događaja koji je požar vratio na površinu: Spašeni su i hotelski objekti vlasnika koji su prije par godina pretendirali upravo na vatrogasna zemljišta.
"Ja znam zapovjednika, on će statio pred vatru u bilo kojem trenutku, neće gledati čija je kuća i imovina. Uvijek kažem da o vatrogastvu nisam znala ništa kad sam postala gradonačelnica, a ti ljudi su me kupili za ostatak života", govori Marković objašnjavajući da nikako ne želi situaciju okretati u drugom smjeru.
Problem otpada u Hrvatskoj
Danas se održava sjednica Županijske skupštine i Marković kaže da će SDP otvoriti temu početka sanacije odlagališta, koja su ogroman problem.
Otvorit će se nova kazeta za odlaganje otpada s Brača. "Danas ne postoji područje u RH koje se ne suočava s ovim problemom. Načelnici ne gledaju, ni HDZ-ovi ne žele primati otpad i tu pokazuju jasan otpor prema svom šefu, premijeru. Nije lako građanima objasniti zašto na svom području treba zbrinuti otpad ostalih jednica. Toga će biti sve više. Očito je nerad proteklih desetljeća došao na naplatu. Nije nama ništa drugačije nego što je bilo prije pola godine. Najviše me šokiralo ponašanje premijera koji je optužio građane za histeriju", govori osvrćući se na situaciju u Gospiću. Kaže i kako se "vlada u ovoj situaciji ne snalazi".
"On misli da se sve može kupiti novcem. Mi govorimo o kategorijama koje su osnova za život svakog čovjeka, čistom zraku...", kaže Marković.
"HDZ i Vlada Andreja Plenkovića ne razmišljaju o pojedinom čovjeku. Nisu o tome razmišljali ni kada je njihov ministar opljačkao zdravstvo. HDZ iznova i iznova odabire profit, a ne bira čovjeka", kaže Marković.
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