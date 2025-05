Granić o optužnicama: Kroz to vidim interes RS-a i Bošnjaka da u pitanje dovedu podršku Hrvatima u BIH!

"Zamjenik američkog državnog tajnika Christopher Landau je na sastanku s ministrom Grlićem Radmanom vrlo jasno kazao da sva tri naroda u BIH imaju ista prava i da Hrvati u BIH moraju imati ista prava kao i druga dva naroda. To znači promjenu izbornog zakona. Tamo su se dogodili signali u tom smjeru - moramo se vratiti na temelje Daytona, a to u ovom trenutku znači promjenu izbornog zakona, i ovo je bila najjača podrška Hrvatima u BIH da do toga treba doći, smatra Granić.