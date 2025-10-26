Grlić Radman Iraku ponudio "stručnost u razminiranju"

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman tijekom dvodnevnog službenog posjeta Iraku ponudio je toj azijskoj zemlji hrvatsko iskustvo u razminiranju, obnovi infrastrukture i jačanju institucija, priopćilo je u nedjelju ministarstvo (MVEP).
Gordan Grlić Radman je boravio u Iraku 25. i 26. listopada, a domaćin mu je bio irački kolega Fuad Hussein s kojim je prošle godine u Zagrebu potpisao Memorandum o suglasnosti o političkim konzultacijama između dvaju ministarstava.
Hrvatski ministar se u azijskoj zemlji susreo s gotovo cijelim političkim vrhom – predsjednikom i premijerom te ministrima obrane, unutarnjih poslova i zaštite okoliša te zamjenikom ministra za električnu energiju. U Iraku se sastao i s veleposlanikom EU-a u toj zemlji te je posjetio NATO misiju gdje se susreo s hrvatskim vojnicima.
Grlić Radman je tijekom svog posjeta naglasak stavio na produbljivanje gospodarske i energetske suradnje, kao i na područje obrambene industrije i razminiranja u kojima hrvatske tvrtke „već ostvaruju zapažene rezultate”, priopćio je MVEP.
Ministar je posebno istaknuo projekte hrvatske tvrtke Končar koja sudjeluje u obnovi hidroelektrane Haditha, te uspjehe tvrtki DOK-ING i HS Produkt, koje nude napredna tehnološka rješenja u području sigurnosti i razminiranja.
Grlić Radman je Bagdadu ponudio hrvatsku „stručnost u razminiranju, obnovi infrastrukture i jačanju institucija”, stoji u priopćenju ministarstva.
Iračku stranu je podsjetio na dugogodišnje hrvatske humanitarne aktivnosti u Iraku, uključujući edukaciju djece o opasnostima od mina i suradnju Hrvatskog centra za razminiranje s iračkim institucijama.
Posebno je istaknuo posjet izaslanstva Hrvatskog centra za razminiranje predvođenog Đurđom Adlešić 2018. godine, kojim je potvrđena dugogodišnja hrvatska potpora Iraku u području humanitarnog razminiranja, zaključuje se u priopćenju.
