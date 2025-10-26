Oglas

Posjet Bagdadu

Grlić Radman Iraku ponudio "stručnost u razminiranju"

Hina
26. lis. 2025. 15:17
Minister of Foreign and European Affairs of Croatia, Gordan Grlic Radman, attends the annual MED Dialogues conference that brings together regional and international experts to discuss security and socio-economic issues in the Mediterranean
REUTERS/Ciro De Luca

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman tijekom dvodnevnog službenog posjeta Iraku ponudio je toj azijskoj zemlji hrvatsko iskustvo u razminiranju, obnovi infrastrukture i jačanju institucija, priopćilo je u nedjelju ministarstvo (MVEP).

Gordan Grlić Radman je boravio u Iraku 25. i 26. listopada, a domaćin mu je bio irački kolega Fuad Hussein s kojim je prošle godine u Zagrebu potpisao Memorandum o suglasnosti o političkim konzultacijama između dvaju ministarstava.

Hrvatski ministar se u azijskoj zemlji susreo s gotovo cijelim političkim vrhom – predsjednikom i premijerom te ministrima obrane, unutarnjih poslova i zaštite okoliša te zamjenikom ministra za električnu energiju. U Iraku se sastao i s veleposlanikom EU-a u toj zemlji te je posjetio NATO misiju gdje se susreo s hrvatskim vojnicima. 

Grlić Radman je tijekom svog posjeta naglasak stavio na produbljivanje gospodarske i energetske suradnje, kao i na područje obrambene industrije i razminiranja u kojima hrvatske tvrtke „već ostvaruju zapažene rezultate”, priopćio je MVEP. 

Ministar je posebno istaknuo projekte hrvatske tvrtke Končar koja sudjeluje u obnovi hidroelektrane Haditha, te uspjehe tvrtki DOK-ING i HS Produkt, koje nude napredna tehnološka rješenja u području sigurnosti i razminiranja.

Grlić Radman je Bagdadu ponudio hrvatsku  „stručnost u razminiranju, obnovi infrastrukture i jačanju institucija”, stoji u priopćenju ministarstva. 

Iračku stranu je podsjetio na dugogodišnje hrvatske humanitarne aktivnosti u Iraku, uključujući edukaciju djece o opasnostima od mina i suradnju Hrvatskog centra za razminiranje s iračkim institucijama. 

Posebno je istaknuo posjet izaslanstva Hrvatskog centra za razminiranje predvođenog Đurđom Adlešić 2018. godine, kojim je potvrđena dugogodišnja hrvatska potpora Iraku u području humanitarnog razminiranja, zaključuje se u priopćenju. 

Teme
Gordan Grlić Radman Hrvatska Irak Razminiranje

