Grlić Radman Iraku ponudio "stručnost u razminiranju"

Hrvatski ministar se u azijskoj zemlji susreo s gotovo cijelim političkim vrhom – predsjednikom i premijerom te ministrima obrane, unutarnjih poslova i zaštite okoliša te zamjenikom ministra za električnu energiju. U Iraku se sastao i s veleposlanikom EU-a u toj zemlji te je posjetio NATO misiju gdje se susreo s hrvatskim vojnicima.