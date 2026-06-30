dhmz upozorio
FOTO / Žestoka promjena zahvatila unutrašnjost Dalmacije: Tuča padala u Sinju, u Splitu ljudi bježali s plaže
Promjena vremena je pogodila dijelove Hrvatske.
Oglas
Nakon dana obilježenog rekordnim vrućinama, dijelove Dalmacije zahvatilo je snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom, grmljavinom, a ponegdje i tučom.
Oko 17:30 sati izražen grmljavinski sustav proširio se od Sinja preko Dugopolja prema Omišu. Donio je obilne pljuskove, snažnu grmljavinu i mjestimice izraženu tuču, a najteže je bilo na području između Dugopolja i Klisa.
Nevrijeme je zahvatilo i Žrnovnicu, gdje su zabilježeni olujni udari vjetra koji su dosezali oko 100 kilometara na sat. Ispred same fronte puhao je vrlo snažan vjetar koji je podizao velike količine prašine, stvarajući svojevrsnu prašinsku oluju koja se približava Splitu.Oborinski sustav nastavlja se kretati prema zapadu, a očekuje se da će zahvatiti i šire splitsko područje.
Posebno kaotično bilo je na splitskoj Obojenoj, gdje su ljudi masovno krenuli prema automobilima i izlazima s plaže, zbog čega su se u kratkom vremenu stvorile velike prometne gužve.
Nagla promjena vremena donijela je i osjetno osvježenje. Na pojedinim lokacijama temperatura zraka pala je i do 18 Celzijevih stupnjeva u vrlo kratkom vremenu, čime je prekinut jedan od najekstremnijih toplinskih dana zabilježenih u Dalmaciji, piše Dalmacija Danas.
Gradonačelnik Sinja, Miro Bulj, je otkrio da je u okolici Sinja pala jaka tuča. Kako javljaju čitatelji i temperatura je u svega pet minuta pala s čak 40 na 23 Celzijeva stupnja.
Najviše kiše palo je na širem vrgoračkom području, gdje je lokalno izmjereno oko 25 litara oborine po četvornom metru.
Upozorenje DHMZ-a
DHMZ je također najavio da je od sredine dana s jačim razvojem oblaka pljuskovi s grmljavinom najvjerojatniji u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici te ponegdje na istoku i jugu zemlje, a pritom mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas