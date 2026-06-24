EUROPSKI PARLAMENT
Cate Blanchett vs. umjetna inteligencija: Predstavila besplatan alat za skrivanje identiteta
Australska glumica i producentica Cate Blanchett predstavila je u Europskom parlamentu u Bruxellesu novu besplatnu internetsku platformu koja korisnicima omogućuje zaštitu vlastitog identiteta od neovlaštene uporabe u sustavima umjetne inteligencije.
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Riječ je o registru pod nazivom Human Consent Registry, koji je razvila neprofitna organizacija RSL Media, čija je Blanchett suosnivačica.
Alat omogućuje pojedincima da odluče smiju li se njihovo ime, fotografija, glas, izgled, pokreti i drugi osobni podaci koristiti za treniranje ili rad AI sustava te pod kojim uvjetima.
"U doba umjetne inteligencije vaš identitet postaje vaše intelektualno vlasništvo i svatko bi trebao imati pravo odlučiti kako se ono može ili ne može koristiti“, poručila je Cate Blanchett prilikom predstavljanja projekta.
Platforma je namijenjena pojedincima, ali i njihovim zastupnicima i menadžerima, a u budućnosti bi trebala omogućiti zaštitu umjetničkih djela, likova i brendova.
Očuvanje ljudske kreativnosti
Bugarska europarlamentarka Eva Maydell, koja je bila domaćin događaja, ocijenila je da registar predstavlja važan alat za zaštitu prava autora i očuvanje ljudske kreativnosti u vrijeme ubrzanog tehnološkog razvoja, javlja Euronews.
Blanchett već godinama upozorava na opasnosti neregulirane uporabe umjetne inteligencije.
Prošle godine pridružila se više od 400 umjetnika i javnih osoba koji su od američke administracije zatražili očuvanje zaštite autorskih prava te sprječavanje korištenja zaštićenih sadržaja za treniranje AI modela bez dopuštenja autora.
"Pristanak mora biti polazišna točka"
Sve više umjetnika posljednjih mjeseci javno kritizira korištenje njihovih djela, glasa ili lika bez pristanka. Među njima je i pjevačica SZA, koja je nedavno optužila AI kompanije da su za treniranje sustava koristile stotine njezinih pjesama bez odobrenja.
Predstavljanje Human Consent Registryja podržale su i brojne zvijezde filmske industrije, među kojima su Javier Bardem, Viola Davis, Tom Hanks, Helen Mirren i Meryl Streep.
"Tehnologije umjetne inteligencije šire se velikom brzinom, uglavnom bez nadzora i regulacije. Ako želimo da ljudi zadrže kontrolu nad tim tehnologijama, pristanak mora biti polazišna točka“, poručila je Blanchett.
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