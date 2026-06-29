Dok se većina Hrvatske prži na vrućinama, dio zemlje zahvatilo nevrijeme

Mogućnost lokalnih pljuskova s grmljavinom ranije je najavio i Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Prema njihovoj prognozi, u većini krajeva zadržat će se sunčano i vrlo vruće vrijeme, no uz jači razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mogući su lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, praćeni prolazno jakim vjetrom. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 34 i 39 stupnjeva.