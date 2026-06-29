pogoršanje
Dok se većina Hrvatske prži na vrućinama, dio zemlje zahvatilo nevrijeme
Dok se većina Hrvatske prži na visokim temperaturama, nad dijelom zemlje već je počela najavljena promjena vremena.
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Tijekom poslijepodneva dio zemlje zahvatilo je pogoršanje vremena praćeno grmljavinom, zbog čega su na snazi i upozorenja meteorologa.
Meteorološki portal Istramet objavio je oko 16 sati da se, dok se u Istri temperature penju i do 40 stupnjeva, u istočnoj Lici divlja nevrijeme.
Mogućnost lokalnih pljuskova s grmljavinom ranije je najavio i Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Prema njihovoj prognozi, u većini krajeva zadržat će se sunčano i vrlo vruće vrijeme, no uz jači razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mogući su lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, praćeni prolazno jakim vjetrom. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 34 i 39 stupnjeva.
Uz upozorenja zbog visokih temperatura, DHMZ je za danas izdao i upozorenja na grmljavinsko nevrijeme za gospićku i kninsku regiju.
"Upozoravamo na mogućnost jačih grmljavinskih nevremena. Poseban oprez potreban je na planinama, u šumama, na livadama i drugim otvorenim područjima. Mogući su prekidi aktivnosti na otvorenom", stoji u upozorenju.
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