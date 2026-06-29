Možda sadite pogrešnu vrstu rajčice. Evo kako odabrati pravu sortu za vaše potrebe

Rajčice dolaze u mnoštvu različitih veličina, oblika i boja, pa fokus često bude na izboru između, primjerice, grapolo rajčica ili žutih autohtonih sorti. Međutim, ono na što bi doista trebalo obratiti pozornost pri odabiru jest je li riječ o determiniranoj ili indeterminiranoj sorti. To može biti ključ za bogatstvo uroda, ali i za to hoće li biljka uspješno napredovati ili uvenuti, piše Novi list.