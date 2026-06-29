dvije sorte
Možda sadite pogrešnu vrstu rajčice. Evo kako odabrati pravu sortu za vaše potrebe
Saznajte jesu li determinirane ili indeterminirane sorte rajčica najbolji izbor za vaš vrt
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Rajčice dolaze u mnoštvu različitih veličina, oblika i boja, pa fokus često bude na izboru između, primjerice, grapolo rajčica ili žutih autohtonih sorti. Međutim, ono na što bi doista trebalo obratiti pozornost pri odabiru jest je li riječ o determiniranoj ili indeterminiranoj sorti. To može biti ključ za bogatstvo uroda, ali i za to hoće li biljka uspješno napredovati ili uvenuti, piše Novi list.
Prije odlaska u vrtni centar, korisno je proučiti razlike između ove dvije skupine i saznati kako odabrati idealnu sortu za svoje potrebe.
Koja je razlika između determiniranih i indeterminiranih rajčica?
Iako obje vrste daju ukusne plodove, postoje značajne razlike u načinu rasta, razdoblju plodonošenja i samim karakteristikama plodova.
Rast biljke
Determinirane sorte imaju kompaktniji, grmoliki rast, što znači da zahtijevaju manje prostora u vrtu i nemaju veliku potrebu za visokim potpornjima ili kolcima. S druge strane, indeterminirane sorte mogu narasti i do tri metra u visinu te zahtijevaju redovito orezivanje i čvrste potpornje kako bi optimalno napredovale. Zbog toga su determinirane sorte bolji izbor za uzgoj u posudama ili na manjim vrtnim gredicama.
Vrijeme berbe
Determinirane sorte daju veliku količinu rajčica u vrlo kratkom vremenskom razdoblju, nakon čega prestaju cvjetati i donositi plodove. Indeterminirane sorte donose plodove postupno i kroz znatno duže razdoblje — često sve do prvog mraza.
Vrsta ploda
Mnoge determinirane sorte daju plodove koji su prikladniji za izradu umaka i konzerviranje jer su mesnatiji i sadrže manje sjemenki.
Kada odabrati pojedinu vrstu?
Ovisno o vrtlarskim ciljevima, strategija se može usmjeriti na samo jednu vrstu, no kombinacija obje sorte često je najbolje rješenje. Indeterminirane sorte osigurat će stalan urod kroz duže razdoblje, dok će determinirane biti spremne odjednom, što je idealno za pripremu zimnice ili umaka.
Evo ključnih čimbenika za donošenje odluke:
- Uzgoj u posudama ili malim vrtovima: Birajte determinirane rajčice. Indeterminirane sorte rastu brzo i šire se, pa im je potrebno orezivanje svakih nekoliko dana kako bi ostale pod kontrolom, što ih čini neprikladnima za skučene prostore.
- Rajčice za salate i svježu konzumaciju: Birajte indeterminirane rajčice. Iako su sve rajčice ukusne u sendvičima, visoke sorte općenito prednjače u ovoj kategoriji.
- Priprema umaka, salse i zimnice: Birajte determinirane rajčice. Budući da sav plod dozrijeva u isto vrijeme, omogućuju berbu i preradu velike količine odjednom.
- Urod tijekom cijele sezone: Birajte indeterminirane rajčice. One neprestano stvaraju nove cvjetove i plodove sve do kasne jeseni, što maksimalno produžuje sezonu domaćih rajčica.
- Vrtlarstvo s minimalno truda: Birajte determinirane rajčice. Ove sorte zahtijevaju znatno manje orezivanja i zalamanja zaperaka, što ih čini jednostavnijima za održavanje ako se na popisu vrtlarskih zadataka želi zadržati što manje obveza.
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