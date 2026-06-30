Ustavni stručnjak: Predsjednik nije u pravu. Ne predstavlja on vojsku u zemlji i inozemstvu, nego Republiku Hrvatsku

Dodao je da Zakon predviđa brojne situacija u kojima je potrebna suradnja predsjednika i ministra, ali one predviđaju oružani sukob. "U ovakvoj situaciji u kojoj nije poanta da se vojska aktivira u nekakvoj akciji i gdje se samo očekuje da se pojavi i proparadira, dovoljna je odluka ministra obrane. A po Zakonu, ako ministar donese takvu odluku, načelnik stožera je mora provesti. Ne može je ne provesti, to je protuzakonito", pojasnio je.