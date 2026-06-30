matija miloš
Ustavni stručnjak: Predsjednik nije u pravu. Ne predstavlja on vojsku u zemlji i inozemstvu, nego Republiku Hrvatsku
Ustavni stručnjak Matija Miloš s riječkog Pravnog fakulteta gostovao je u Novom danu kod našeg Borne Šmera i govorio o odlasku hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz i novom sukobu između Pantovčaka i Banskih dvora.
Oglas
"Ovo što je rekao predsjednik Republike da on predstavlja vojsku u zemlji i inozemstvu nije točno. On predstavlja Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu i vrhovni je zapovjednik vojske. To su dvije odvojene uloge koje imaju drugačije implikacije. Što se tiče Zakona o obrani on zaista predviđa da u slučaju protokolarno-ceremonijalnih događaja, ako vojska tad treba prijeći granicu, onda je za to potrebna odluka ministra obrane", rekao je.
Dodao je da Zakon predviđa brojne situacija u kojima je potrebna suradnja predsjednika i ministra, ali one predviđaju oružani sukob. "U ovakvoj situaciji u kojoj nije poanta da se vojska aktivira u nekakvoj akciji i gdje se samo očekuje da se pojavi i proparadira, dovoljna je odluka ministra obrane. A po Zakonu, ako ministar donese takvu odluku, načelnik stožera je mora provesti. Ne može je ne provesti, to je protuzakonito", pojasnio je.
Naglasio je da, dok je Zakon ovakav, predsjednik nema načina spriječiti odlazak vojske u Pariz. Naglasio je da predsjednik neće biti nezaštićen i ako zaštitna bojna ode u Pariz. "Ako se predsjednik Republike ne slaže sa Zakonom, onda se mora provesti postupak za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom", rekao je.
Upitan može li premijer Andrej Plenković tražiti ostavku Tihomira Kundida zbog izvršavanja predsjednikove zapovjedi, odgovorio je: "Vlada, ne predsjednik Vlade, može tražiti od predsjednika smjenu načelnika i predsjednik to može napraviti uz mišljenje nadležnog saborskog odbora. Nije realno da će se to dogoditi. Problem cijele ove priče je pokazatelj da Banski dvori i Pantovčak ne komuniciraju normalno i ovo je pitanje vanjske politike. Umjesto da dogovore zajednički stav Hrvatske prema ratnim zbivanjima, ovaj se sukob sad pretače u formalno-pravna pitanja, jer tu formalno zapravo nema problema", zaključio je Miloš.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas