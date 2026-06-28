Ose ostavljaju "kemijske poruke": Zato se vraćaju na ista mjesta iz godine u godinu

Uz cvjetne i šarene vrtove, ose su često neizbježan dio ljeta. Njihovo zujanje i uporno traženje hrane i pića koje ste pripremili za uživanje na otvorenom mnogima brzo pokvare dan. Njihova prisutnost posebno zabrinjava osobe alergične na ubode, a dodatni problem je što su ose izrazito teritorijalne i mogu postati agresivnije kada osjete prijetnju svom gnijezdu. Stručnjaci portala The Spruce ističu da je prevencija uvijek bolja od naknadnog rješavanja problema.