i kako ih se riješiti
Ose ostavljaju "kemijske poruke": Zato se vraćaju na ista mjesta iz godine u godinu
Stručnjaci upozoravaju da uklanjanje osinjeg gnijezda nije dovoljno da bi se spriječio njihov ponovni dolazak. Ose mogu ostavljati kemijske tragove kojima označavaju prostor i međusobno komuniciraju, pa se nove ose mogu vratiti na isto mjesto čak i nakon što gnijezda više nema.
Predstavljamo nekoliko jednostavnih preventivnih mjera koje će vam ovog ljeta pomoći da ih lakše držite podalje od doma i vrta.
Uz cvjetne i šarene vrtove, ose su često neizbježan dio ljeta. Njihovo zujanje i uporno traženje hrane i pića koje ste pripremili za uživanje na otvorenom mnogima brzo pokvare dan. Njihova prisutnost posebno zabrinjava osobe alergične na ubode, a dodatni problem je što su ose izrazito teritorijalne i mogu postati agresivnije kada osjete prijetnju svom gnijezdu. Stručnjaci portala The Spruce ističu da je prevencija uvijek bolja od naknadnog rješavanja problema.
Kada ose jednom izgrade gnijezdo, za njegovo uklanjanje često je potrebna stručna pomoć i korištenje skupih sredstava koja mogu negativno utjecati na okoliš. Važno je znati i da su ose oprašivači, pa njihovo uništavanje i uporaba agresivnih kemikalija uglavnom nisu preporučljivi.
Ose se vole vraćati
Zanimljivo je da se ose često vraćaju na ista mjesta iz godine u godinu. Pretpostavlja se da je razlog tome što u okolišu ostavljaju kemijske tragove odnosno feromone kojima komuniciraju i označavaju područje. Čak i nakon uklanjanja gnijezda, ti mirisni signali mogu privlačiti druge ose na istu lokaciju.
Zato je nakon uklanjanja gnijezda važno redovito provoditi preventivne mjere i čistiti područje kako bi se uklonili ili prikrili mirisni tragovi koji bi ih mogli ponovno privući.
Ako želite spriječiti da se ose nastane u vašem dvorištu, postoji nekoliko jednostavnih koraka koji ih mogu držati podalje od vašeg doma i omogućiti bezbrižnije uživanje u ljetnim danima.
Najprije dobro poznata zamka
Jedan od najjednostavnijih trikova uključuje običnu plastičnu bocu koju većina ljudi već ima kod kuće. Odrežite gornju trećinu boce, uklonite čep, a zatim odrezani dio okrenite naopako i umetnite u donji dio kako biste dobili lijevak.
U unutrašnjost ulijte mamac koji će privući ose. Kada uđu kroz uski otvor, teško pronalaze put natrag i ostaju zarobljene u boci.
Kao mamac možete pripremiti jednostavan sirup od jednog dijela šećera i dva dijela vode. Smjesu kratko prokuhajte, ohladite i ulijte u zamku. Možete koristiti i zaslađena gazirana pića, pivo ili vino.
Zamku je najbolje postaviti dalje od mjesta na kojima jedete, odmarate se ili provodite vrijeme s obitelji i prijateljima. Preporučuje se i da bude udaljena od hranilica za ptice te dječjih igrališta.
Prirodni repelenti ih tjeraju
Ose ne podnose određene mirise pa ih možete otjerati i prirodnim repelentom. U bočicu s raspršivačem dodajte nekoliko kapi eteričnih ulja klinčića, lavande ili citrusa, nekoliko žlica deterdženta za pranje posuđa i vodu.
Nakon mućkanja otopinu poprskajte na mjesta gdje su se gnijezda pojavljivala prethodnih godina, primjerice ispod streha, nadstrešnica i u zaštićenim kutovima. Sličan učinak ima i mješavina eteričnog ulja paprene metvice, deterdženta i vode.
Važnu ulogu ima i urednost okoliša. Ose privlače ostaci hrane bogate proteinima pa je važno redovito čistiti roštilj i prostor oko njega. Privlače ih i slatki ostaci u limenkama i bocama, stoga ambalažu za recikliranje treba temeljito isprati.
Posadite biljke koje odbijaju ose
U vrtu možete posaditi i biljke koje prirodno odbijaju ose, poput mente, timijana, eukaliptusa, pelina, bosiljka, lovora, limunske trave i citronele. U odvraćanju osa mogu pomoći i neven te geranij.
S druge strane, slatki komorač, divlja mrkva i stolisnik poznati su po tome da privlače ose, pa je njihovu sadnju u neposrednoj blizini kuće bolje izbjegavati, piše Metropolitan.si.
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