diplomatski sraz
SAD i Europa ukrstili mačeve oko odabira novog Visokog predstavnika za BiH
Diplomati iz više zemalja svijeta sastat će se u utorak u Sarajevu u novom pokušaju da riješe ozbiljan spor između Sjedinjenih Američkih Država i europskih saveznika oko imenovanja novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu.
Riječ je o dužnosti koja nosi široke ovlasti i može imati značajan utjecaj na budućnost BiH, a neslaganja oko izbora kandidata postala su svojevrsni test političkog utjecaja između Washingtona i europskih prijestolnica, piše britanski The Guardian.
Na sastanku će sudjelovati veleposlanici SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke, Italije i Europske unije, kao i predstavnici Kanade, Japana i Turske. Bit će to drugi pokušaj postizanja dogovora, nakon što su pregovori početkom lipnja završili bez uspjeha i u napetoj atmosferi.
Washington želi smjenu Christiana Schmidta
Uoči prvog sastanka administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa izazvala je nezadovoljstvo europskih partnera inzistirajući da sadašnji visoki predstavnik Christian Schmidt odmah napusti dužnost.
Prema navodima medija, Washington je prethodno pristao da Schmidt ostane na funkciji do očekivanih izbora u Bosni i Hercegovini u listopadu, kako bi se osigurao kontinuitet i očuvalo njegovo dostojanstvo, no kasnije je promijenio stav.
Američki dužnosnici u svibnju su počeli snažno zagovarati imenovanje 76-godišnjeg talijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija, što je izazvalo iznenađenje među većinom članova Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC).
Landi nema značajnije iskustvo niti poznavanje prilika u Bosni i Hercegovini. Tijekom diplomatske službe radio je u Srbiji, prema kojoj je ranije iskazivao simpatije, dok se Bosnom i Hercegovinom nije posebno bavio.
U pozadini plinovod vrijedan milijardu dolara
Washington nije javno objasnio razloge za promjenu stava, no europski dužnosnici u Sarajevu smatraju da je riječ povezana s novim američkim gospodarskim interesima u regiji.
Sumnja se da administracija želi osigurati provedbu projekta plinovoda Južna interkonekcija, vrijednog oko milijardu dolara, koji je privremeno dodijeljen američkoj tvrtki AAFS Infrastructure and Energy. Tvrtka ima vrlo malo iskustva u infrastrukturnim projektima, ali navodno održava bliske veze s Donaldom Trumpom.
Trumpova administracija prošlog je mjeseca predstavila novu politiku prema zapadnom Balkanu, prema kojoj će američko djelovanje u regiji biti usmjereno na ostvarivanje izravne koristi za američke kompanije, umjesto dosadašnjeg naglaska na izgradnji institucija.
Bivši američki diplomat Jim O'Brien ocijenio je da takav pristup omogućava politički povezanim američkim poslovnim ljudima da ostvaruju financijsku korist slabljenjem međunarodnih institucija.
„Takvo ponašanje potkopava mir koji traje već 30 godina“, upozorio je.
Europljani podupiru francuskog kandidata
Dodjela ugovora za plinovod bez javnog natječaja izazvala je upozorenja Europske unije da bi takav postupak mogao ugroziti europske integracije Bosne i Hercegovine te dodatno produbiti spor oko izbora novog visokog predstavnika.
Landi je trenutačno veleposlanik Suverenog malteškog reda pri Svetoj Stolici. U izjavi za The Guardian rekao je kako ne želi ulaziti u „žestoku raspravu“, ali tvrdi da je njegov program u potpunosti usklađen s europskim stajalištima.
Prema dokumentu koji je objavio istraživački portal Istraga, Landi obećava da neće poništavati odluke svojih prethodnika, da će se o važnim potezima savjetovati s članicama PIC-a te da neće jednostrano zatvoriti Ured visokog predstavnika.
Unatoč tome, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka i dalje podupiru drugog kandidata – francuskog diplomata Renéa Troccaza, posebnog izaslanika Francuske za zapadni Balkan.
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