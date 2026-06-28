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Uštipci od tikvica i fete koje ćete pripremati cijelo ljeto: Gotovi su za samo 20 minuta
Uštipci od tikvica i fete gotovi su za 20 minuta i nestaju sa stola u trenu. Isprobajte ovaj ljetni recept već danas!
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Tržnice su ovih dana prepune mladih tikvica, a od 750 grama možete pripremiti 16 zlatno pečenih uštipaka za svega 20 minuta. Uštipci od tikvica i fete nestaju sa stola brže nego što stignete ispržiti drugu turu.
Njihova najveća prednost nije samo okus. Priprema je brza, sastojci su jednostavni, a jelo može poslužiti kao ručak, predjelo ili lagana večera kada vam se ne da provoditi sate uz štednjak, piše krstarica.com.
Hrskava korica izvana i mekana unutrašnjost puna sira i začinskog bilja čine ovaj recept idealnim za svaku novu turu tikvica s tržnice.
Recept za uštipke od tikvica i fete
Sastojci:
- 750 g tikvica
- 100 g feta sira
- 2 jaja
- 2 režnja češnjaka
- 3 žličice svježeg kopra
- 3 žličice svježe metvice
- 1 žličica sušenog origana
- 75 g glatkog brašna
- 200 g krušnih mrvica
- 1/2 crvenog luka
- 1 žlica maslinova ulja
- suncokretovo ulje za prženje
Priprema
Naribajte tikvice i dobro ih ocijedite kroz cjedilo ili gazu jer što su suše, uštipci će biti hrskaviji.
Nakon što uklonite višak vode, prebacite ih u veću zdjelu. Dodajte izmrvljenu fetu, jaja, sitno nasjeckani crveni luk, češnjak, kopar, metvicu, origano, brašno, krušne mrvice i maslinovo ulje. Sve dobro promiješajte dok ne dobijete jednoličnu smjesu.
Od smjese oblikujte 16 kuglica i lagano ih spljoštite kako biste dobili oblik klasičnih uštipaka. U tavi zagrijte malo suncokretova ulja na srednje laganoj vatri.
Pržite ih u nekoliko tura, četiri do pet minuta sa svake strane, dok ne poprime zlatnosmeđu boju. Između tura po potrebi dodajte još malo ulja.
Zdravija verzija iz pećnice
Ako želite izbjeći prženje, ove uštipke možete ispeći u pećnici. Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva, posložite uštipke na namašćen lim za pečenje i pecite oko 30 minuta. Bit će nešto laganiji, ali će i dalje imati hrskavu koricu i mekanu unutrašnjost.
Najbolje ih je poslužiti uz hladni grčki jogurt, kiselo vrhnje ili tzatziki.
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