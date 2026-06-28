Ekološka borba
Ne čupajte korov, ovaj jednostavan trik iz kuhinje može ga ukloniti u kratkom roku
Korov koji raste između pločica, popločanih staza i terasa često je jedan od najupornijih problema u vrtu. Umjesto napornog čupanja i korištenja skupih kemijskih sredstava, postoji jednostavno rješenje koje mnogi već imaju u kuhinji.
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Čupanje korova može biti iscrpljujuće, posebno jer se biljke često brzo vrate ako se ne ukloni cijeli korijenski sustav. Osim toga, dugotrajno saginjanje i klečanje može opteretiti leđa, koljena i zapešća.
Prirodna alternativa su limunov sok i kuhinjska sol.
Limunov sok isušuje korov
Zbog svoje prirodne kiselosti limunov sok može djelovati kao prirodno sredstvo protiv korova. Kada se nanese direktno na biljku, isušuje je, piše N1 Slovenija.
Najbolje ga je koristiti na terasama, stazama, šljunku i popločanim površinama, dok se ne preporučuje za gredice jer kiselina može negativno utjecati na kvalitetu i plodnost tla.
Za pripremu se može koristiti sok od nekoliko limuna ili kupovni limunov sok. Potrebno ga je uliti u bočicu s raspršivačem i poprskati korov po suhom vremenu kako ga kiša ne bi odmah isprala.
Sol kao staro rješenje protiv neželjenog bilja
Još su stari narodi koristili sol kako bi spriječili rast biljaka na određenim područjima. Jednostavan pripravak može se napraviti miješanjem jednog dijela kuhinjske soli s dva do tri dijela vode.
Učinak možda neće biti vidljiv odmah, ali s vremenom sol može isušiti i trajno oslabiti korov.
Ipak, kao i kod limunovog soka, ovu metodu treba koristiti samo na tvrdim površinama poput pločnika, terasa i pukotina u asfaltu. Nije prikladna za vrtne gredice, cvjetnjake ili poljoprivredne površine jer može oštetiti tlo.
Prirodni pripravci nisu samo jednostavni i jeftini, već mogu biti i ekološki prihvatljivija alternativa kemijskim sredstvima za uklanjanje korova.
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