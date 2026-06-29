Postoji li maksimalna temperatura koja može biti kobna za ljudski organizam?

"Kako bi se smanjio rizik od štetnih posljedica visokih temperatura, najvažnija je preporuka izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, osobito između 10 i 17 sati. Potrebno je redovito unositi dovoljno tekućine tijekom cijelog dana, a ne čekati osjećaj žeđi jer je žeđ već znak početne dehidracije. Preporučuje se nositi laganu, prozračnu odjeću svijetlih boja od prirodnih materijala, koristiti šešir ili drugo pokrivalo za glavu te zaštititi kožu sredstvima za zaštitu od UV zračenja. Obroci trebaju biti manji i češći, s naglaskom na voće i povrće koje pomaže nadoknadi tekućine i minerala izgubljenih znojenjem."