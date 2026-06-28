Dosta je sjedenja
Želite biti sretniji na poslu? Ovo je tajna veće produktivnosti i boljeg raspoloženja
Bilo da odgovaramo na e-mailove ili sudjelujemo na videopozivima, velik dio uredskog života provodimo prikovani za stolac. No, takva navika može ozbiljno utjecati na zdravlje.
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Stručnjaci upozoravaju da dugotrajno sjedenje povećava rizik od prekomjerne tjelesne težine, bolesti srca i dijabetesa tipa 2. Iako već znamo da su pauze od ekrana korisne, manje je jasno koliko često trebamo ustati i kretati se tijekom radnog dana, a da pritom ne izgubimo produktivnost.
Novo istraživanje objavljeno u časopisu British Journal of Sports Medicine pokazalo je da su kratke petominutne pauze za kretanje, takozvani "pokreti među obavezama" ili "movement snacks", svakih sat vremena najbolji i najizvediviji način za poboljšanje osjećaja zadovoljstva i energije bez negativnog utjecaja na radni učinak.
Bolja produktivnost, raspoloženje i koncentracija
Voditelj istraživanja Keith Diaz za BBC je istaknuo kako većina odraslih danas provodi čak tri četvrtine budnog vremena u sjedećem položaju. "Opći savjet da trebamo manje sjediti i više se kretati je ispravan, ali ljudima treba konkretno reći koliko je dovoljno", rekao je Diaz.
Pojasnio je da je dobra vijest da je pet minuta hodanja svakog sata dovoljno za poboljšanje raspoloženja i smanjenje umora. Ljudi su, dodao je, takav ritam smatrali realnim i lako izvedivim.
Istraživanje koje je provelo Sveučilište Columbia uključilo je više od 11.000 zaposlenika iz SAD-a, većinom uredskih radnika koji rade osam do devet sati dnevno.
Prvog tjedna sudionici su nastavili sa svojim uobičajenim navikama i svakodnevno odgovarali na pitanja o umoru, raspoloženju i radnom učinku. Tijekom sljedeća dva tjedna dobili su zadatak uvesti kratke šetnje tijekom radnog vremena – od pet minuta svakih pola sata, svakog sata ili svaka dva sata – te ponovno ispunjavati iste upitnike.
Šetnja svakih pola sata pozitivno je utjecala na raspoloženje i smanjenje umora, ali je previše ometala radni ritam. Hodanje svaka dva sata bilo je bolje nego nikakvo kretanje, no istraživači su zaključili da je pet minuta šetnje svakog sata donijelo najveće i najpraktičnije poboljšanje produktivnosti, raspoloženja i budnosti.
Kratke pauze mogu čak poboljšati radni učinak
Diaz upozorava da je višesatno sjedenje teško prekinuti jer se mnogi zaposlenici boje kako će njihove pauze doživjeti šefovi ili kolege.
"Iako se može činiti nelogičnim, pauze za kretanje zapravo mogu poboljšati radni učinak. Mogu poboljšati izvršne funkcije mozga, pažnju i pamćenje. Također pomažu ljudima da se osjećaju opuštenije i svježije", rekao je.
Hodanje je jednostavna i besplatna aktivnost koja ne mora značiti prekid rada. Diaz predlaže sastanke tijekom šetnje ili hodanje dok razgovarate telefonom, na otvorenom ili unutar ureda.
No, ističe se i kako su poterbna dugotrajnija istraživanja kako bi se potvrdio stvarni utjecaj na zdravlje srca.
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