USKRATA DRŽAVLJANSTVA
Pljuska Vrhovnog suda: Srušena ključna mjera Trumpove imigracijske politike
Vrhovni sud SAD-a zadao je udarac Donaldu Trumpu odbacivši njegov pokušaj ukidanja automatskog državljanstva po rođenju za djecu ilegalnih i privremenih migranata. Riječ je o jednoj od ključnih mjera njegove imigracijske politike, koju je sud proglasio neustavnom.
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Donald Trump je izvršnu uredbu donio prvog dana povratka u Bijelu kuću u siječnju prošle godine, s ciljem da uskrati američko državljanstvo djeci rođenoj u SAD-u čiji su roditelji u zemlji ilegalno ili privremeno borave.
Međutim, savezni sudovi blokirali su njezinu provedbu, ocijenivši da je u suprotnosti s 14. amandmanom američkog Ustava koji jamči pravo na državljanstvo po rođenju. Nakon toga slučaj je završio pred Vrhovnim sudom.
Unatoč konzervativnoj većini među sucima, Vrhovni sud presudio je protiv Trumpove uredbe.
"Trump će biti bijesan"
Američki dopisnik Sky Newsa David Blevins odluku je nazvao velikim političkim porazom za predsjednika, ističući da je riječ o jednoj od njegovih najvažnijih imigracijskih inicijativa. Dodao je kako će Trump zbog takve presude vjerojatno biti "bijesan", s obzirom na to koliko je inzistirao na ovom pitanju.
BREAKING: The Supreme Court has struck down President Trump's executive order seeking to end birthright citizenship, reaffirming the more than 100-year-old understanding that nearly all of those born in the United States are citizens.— CBS News (@CBSNews) June 30, 2026
In a divided decision in the case Trump v.… pic.twitter.com/sbYQ0c1O2D
Trump se nakon objave presude oglasio na društvenoj mreži Truth Social, ali nije komentirao odluku Vrhovnog suda.
Umjesto toga, osvrnuo se na drugu presudu kojom je sud podržao zakone saveznih država koji zabranjuju transrodnim sportašicama nastup u ženskim školskim i sveučilišnim sportskim natjecanjima.
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