Pljuska Vrhovnog suda: Srušena ključna mjera Trumpove imigracijske politike

Američki dopisnik Sky Newsa David Blevins odluku je nazvao velikim političkim porazom za predsjednika, ističući da je riječ o jednoj od njegovih najvažnijih imigracijskih inicijativa. Dodao je kako će Trump zbog takve presude vjerojatno biti "bijesan", s obzirom na to koliko je inzistirao na ovom pitanju.