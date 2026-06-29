DENTALNO ZDRAVLJE
Crne plombe odlaze u povijest: Evo što se mijenja od 1. srpnja
Od 1. srpnja u Hrvatskoj na snagu stupaju nova pravila u dentalnoj medicini koja donose kraj rutinske uporabe amalgamskih, odnosno "crnih" plombi.
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Promjena proizlazi iz usklađivanja s propisima Europske unije, čiji je cilj postupno potpuno ukidanje žive u stomatološkim zahvatima radi zaštite zdravlja ljudi i okoliša.
Amalgamske ispune više neće biti standardni materijal koji se ugrađuje na teret HZZO-a, već će se koristiti samo u iznimnim slučajevima kada stomatolog procijeni da su nužne zbog posebnih zdravstvenih okolnosti pacijenta.
Umjesto njih, novi standard postaju stakleno-ionomerni i hibridni stakleno-ionomerni cementi, koji će biti dostupni svim osiguranicima na teret obveznog zdravstvenog osiguranja.
Koje su prednosti novih ispuna?
Stručnjaci ističu da se ovi materijali dobro povezuju sa zubnim tkivom, biokompatibilni su, otpuštaju fluor koji pomaže u zaštiti od karijesa te omogućuju jednostavniju primjenu u svakodnevnoj stomatološkoj praksi.
Za pacijente to znači da će umjesto tamnih metalnih ispuna dobivati estetski prihvatljivije, svjetlije materijale, dok pravo na sanaciju karijesa na teret HZZO-a ostaje nepromijenjeno, javlja Dnevnik.hr.
Bijele kompozitne plombe i dalje će biti besplatne za prednje zube te za trudnice, rodilje i dojilje.
Za stražnje zube HZZO će pokrivati stakleno-ionomerne ispune, dok će pacijenti koji žele kompozitne plombe razliku u cijeni morati platiti sami.
Visina nadoplate ovisit će o cjeniku pojedine ordinacije i veličini ispune.
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