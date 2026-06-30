viralna fešta
Naši navijači priredili im nezaboravnu svadbu, sad mladenci iz Philadelphije stižu u Hrvatsku na medeni mjesec
Mladenci iz Philadelphije nisu ni slutili da će nakon izlaska iz gradske vijećnice postati dio velike hrvatske navijačke proslave. Njihov trenutak sreće pretvorio se u viralnu priču koja je obišla i osvojila svijet.
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Zach i Ashton planirali su samo kratko fotografiranje nakon vjenčanja u centru Philadelphije. No, umjesto nekoliko fotografija, dobili su uspomenu koju će pamtiti cijeli život.
U trenutku kad su izašli iz gradske vijećnice, našli su se usred okupljanja tisuća hrvatskih navijača koji su se pripremali za utakmicu protiv Gane. Zbog velike gužve čak su pomislili da će morati odustati od fotografiranja. No, sve se promijenilo kad su navijačima rekli da su se upravo vjenčali.
U samo nekoliko sekundi okružili su ih hrvatski navijači, čestitali im i uključili ih u svoje slavlje. Ono što je trebalo biti kratko fotografiranje pretvorilo se u spontanu proslavu koja je osvojila društvene mreže.
"Doslovno smo upali na njihovu proslavu, a oni su nas prihvatili raširenih ruku. Nikada nećemo zaboraviti taj trenutak", ispričali su mladenci.
Njihova priča brzo je postala viralna, a stigla je i do Hrvatske turističke zajednice, koja im je ponudila medeni mjesec u Hrvatskoj.
Zach i Ashton priznali su da ih je sve potpuno iznenadilo. Iako nikad nisu bili u Hrvatskoj, nakon brojnih poruka Hrvata koji su im ponudili gostoprimstvo počeli su ozbiljno razmišljati o posjetu, prenosi gol.hr.
"Oduševili smo se fotografijama Hrvatske. Toliko ljudi nam se javilo i ponudilo da nas ugoste, provedu kroz svoju zemlju i pokažu nam je. Ne možemo vjerovati da je sve ovo nastalo iz našeg vjenčanja", rekli su.
Posebno su zahvalili hrvatskim navijačima na toplini i dobrodošlici. "Najljubazniji ljudi na svijetu. Nevjerojatno je kako jedno Svjetsko prvenstvo može spojiti potpune strance. Hvala vam na svemu", poručili su.
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