Milanović: Ne znam koga Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, ali vojnici ne mogu ići!

Osvrnuo se i na oduzimanje odlikovanja Branimiru Glavašu: "Kada sam mu vraćao odlikovanja jer ga je Ustavni sud proglasio nedužnom osobom, dok se postupak ponovno ne završi, rekao sam da ću ako se ponovno sve završi pravomoćnom presudom, mu oduzeti odlikovanja. U nečemu bi se mogao složiti s njim ili s njegovim odvjetnikom - ni ja nisam najsretniji s praksom u kojoj odlikovanje oduzima onaj tko ti ga nije dao. Sud je odlučio kako je odlučio, a ja se tu ponašam formalno. Ima istine da mu je odlikovanje dao Tuđman za nešto što je smatrao vrijednim, a Tuđman mu ga ne može oduzeti jer nije živ. Postupio sam kako sam postupio, to sam najavio i iz te kože ne želim i ne mogu."