mimohod u Francuskoj
Milanović: Ne znam koga Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, ali vojnici ne mogu ići!
Predsjednik Republike sudjelovao je danas na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Supetra povodom obilježavanja Dana Grada i blagdana sv. Petra i Pavla
Nakon događaja, Zoran Milanović dao je izjavu medijima.
Komentirao je presudu Vrhovnog suda o kreditima u "švicarcima": "Ta cijela antologija oko švicarskog franka je jedan od rezultata rada moje Vlade. Stjerali smo banke koje su gulile ljude u kut, iz kojeg su se one izvukle vrlo lako kasnije, a ljudi su ipak nešto dobili natrag. Sveukupno je to trebalo ići malo dalje u realizaciji, ali za to nisam nadležan već dugo."
Nije htio komentirati paket mjera Vlade u borbi protiv inflacije: "Idemo nešto drugo, iz koje ste vi medija", upitao je novinarku.
Osvrnuo se i na oduzimanje odlikovanja Branimiru Glavašu: "Kada sam mu vraćao odlikovanja jer ga je Ustavni sud proglasio nedužnom osobom, dok se postupak ponovno ne završi, rekao sam da ću ako se ponovno sve završi pravomoćnom presudom, mu oduzeti odlikovanja. U nečemu bi se mogao složiti s njim ili s njegovim odvjetnikom - ni ja nisam najsretniji s praksom u kojoj odlikovanje oduzima onaj tko ti ga nije dao. Sud je odlučio kako je odlučio, a ja se tu ponašam formalno. Ima istine da mu je odlikovanje dao Tuđman za nešto što je smatrao vrijednim, a Tuđman mu ga ne može oduzeti jer nije živ. Postupio sam kako sam postupio, to sam najavio i iz te kože ne želim i ne mogu."
Rekao je da neće ići gledati utakmice Vatrenih na Svjetskom prvenstvu: "Plenković vodi cijelu hordu, to nije za putovati, gledat ću odavde kao i svi drugi.
Osvrnuo se i na tradicionalni vojni mimohod u Parizu na koji su pozvane sve članice takozvane Koalicije voljnih, među kojima je i Hrvatska.
"Zapovijed ne izdaje ni HDZ-ov kartel, Plenković, Anušić nego ja"
"Predsjednik Vlade sikće na sve živo oko sebe, ponovno je na primitivan način komentirao neugodnu situaciju s mimohodom u Parizu. Hrvatska je dobila nekakav poziv, Plenković ga je dobio od Macrona, početkom svibnja, ništa nije rekao do prije par dana. Radi se o pozivu na vojnu paradu u Parizu, koja izgleda kao Dan mladosti, na koju treba otići Hrvatska vojska. Hrvatska vojska se može maknuti s cipela samo iz zapovijedi, a zapovijed ne izdaje ni HDZ-ov kartel, Plenković, Anušić nego ja kada ocijenim da je to potrebno, u 99 posto slučajeva ne poduzimam ništa, ali u kritičnim situacijama reagiram. Ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik, što tu nije jasno? Vojska neće ići", istaknuo je.
"Bit će onako kako ja kažem"
Kao jedan od dva glavna razloga za svoju odluku, Milanović je naveo izostanak Francuske s prošlogodišnjeg mimohoda u Zagrebu na koji "smo pozvali sve svoje saveznike iz NATO-a".
"Nismo imali nikakve posebne želje, nikakve specifične propise o formatu, naprosto da vidimo prijatelje. Postoji jedna država kojoj smo ostavili preko milijardu eura u zadnje vrijeme, a to je Francuska. Oni ne da nisu došli, nego se uopće nisu opravdali", rekao je predsjednik.
Priznao je da Hrvatska s Francuskom nema ozbiljniju vojnu suradnju, ali je kazao da ipak postoji "komercijalni odnos" s obzirom na to da "kupujemo francusko"
'Neispravno' ponašanje strateškog partnera
Francusku je optužio da nije sudjelovala u zagrebačkom mimohodu jer su "trgovali s Beogradom".
"Kad je trebalo donijeti zastavu i biti među hrvatskim saveznicima, njih nema. Zašto ih nema? Trguju s Beogradom. Istom robom koju su prodali nama", izjavio je Milanović.
"Bilo ispod časti hrvatske vojske da nakon toga sudjeluje u francuskom mimohodu", naglasio je.
Predsjednik je to opisao kao "potpuno ignoriranje Hrvatske", ali da je htio da to "prođe u tišini", ali sada "progovara zbog Plenkovićevih komentara".
Milanović se u ponedjeljak zapitao koji je smisao članstva u NATO-u "ako će nam jedna od većih država uvaliti neku robu i onda otići susjedu koji je navodno moskovski satelit".
Ponašanje, kako je rekao, strateškog partnera Hrvatske je opisao kao "vrlo iskalkulirano" i "neispravno".
Reklama Macronu
Također, kazao je da Francuzi mimohod reklamiraju kao "izgradnju spomenika odlazećem predsjedniku (Emmanuelu Macronu) i promociju koalicije voljnih".
"Nismo (članica koalicije voljnih). Članica smo NATO-a. Makedonija je članica NATO-a, nju do danas nisu pozvali. Međutim, što ćemo mi tamo? ... Kad nam neko lupi petom o pod, mi trčimo s Počasno-zaštitnom bojnom u Pariz i tamo se postrojavamo u špaliru od 37 nacija koje se pripremaju za intervenciju. Gdje? U Ukrajini", rekao je Milanović.
Optužio je Plenkovića da se pod "svaku cijenu" želi dopast Francuzima te insinuirao da u tome možda ima nekakav interes i pozvao na nadzor nabave brodova za ratnu mornaricu.
"Tu se nešto nenormalno događa. To da se mi pretvorimo u francuski satelit ovdje ... Čija je to ideja uopće?", rekao je.
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