emotivno u knežini
VIDEO / Otvoreno spomen-obilježje posvećeno Halidu Bešliću, spomenik skroman kao što je bio i on
Spomenik Halidu Bešliću svečano je otvoren, pored izvora Knežak u Knežini. Spomenik je izgrađen donacijama, uglavnom stanovnika Knežine i okolnih sela.
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Prema informacijama organizatora i inicijatora akcije Faruka Imamovića, Franjo Pašalić, donator i Halidov prijatelj uplatio je više od polovice potrebnog iznosa, piše N1 BiH.
Inače, izgradnja spomen-obilježja koštala je više od devet tisuća eura.
U Knežini je bio i Bešlićev sin Dino, koji nije skrivao emocije.
"Veliko hvala ljudima koji su ovo pokrenuli. Ogromna čast i ovo nam puno znači i hvala svima koji su došli ispratiti ovo", rekao je za N1.
Kako su rekli organizatori, spomen-obilježje je skromno kao što je bio i on sam, a autor fotografije na njemu je Vanja Lisac.
Halid nikad nije zaboravio svoj rodni grad, o kojem je pjevao i često ga posjećivao, te mu je bio izvor inspiracije.
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