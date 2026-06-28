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emotivno u knežini

VIDEO / Otvoreno spomen-obilježje posvećeno Halidu Bešliću, spomenik skroman kao što je bio i on

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N1 BiH
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28. lip. 2026. 17:25
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N1 BiH

Spomenik Halidu Bešliću svečano je otvoren, pored izvora Knežak u Knežini. Spomenik je izgrađen donacijama, uglavnom stanovnika Knežine i okolnih sela.

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Prema informacijama organizatora i inicijatora akcije Faruka Imamovića, Franjo Pašalić, donator i Halidov prijatelj uplatio je više od polovice potrebnog iznosa, piše N1 BiH.

Inače, izgradnja spomen-obilježja koštala je više od devet tisuća eura.

U Knežini je bio i Bešlićev sin Dino, koji nije skrivao emocije.

"Veliko hvala ljudima koji su ovo pokrenuli. Ogromna čast i ovo nam puno znači i hvala svima koji su došli ispratiti ovo", rekao je za N1.

Kako su rekli organizatori, spomen-obilježje je skromno kao što je bio i on sam, a autor fotografije na njemu je Vanja Lisac.

Halid nikad nije zaboravio svoj rodni grad, o kojem je pjevao i često ga posjećivao, te mu je bio izvor inspiracije.

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Teme
dino bešlić halid bešlić knežina

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