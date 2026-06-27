Zašto nas velike vrućine čine razdražljivijima i kako mozak reagira na toplinske valove

Dehidrirano tijelo teže regulira temperaturu, što može uzrokovati pospanost, vrtoglavicu i glavobolju, a može utjecati i na rad mozga. "Čak i blaga dehidracija može utjecati na dijelove mozga odgovorne za pažnju, donošenje odluka i emocije. Možete se osjećati tjeskobnije, usporeno ili razdražljivo prije nego što uopće shvatite da ste žedni", upozorila je Albers.