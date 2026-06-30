Načelnik GS-a u nemogućoj misiji: Proturječne zapovijedi prijete vojsci, mora na Ustavni sud

"Po onome što govore, prema izboru koji su napravili iz Ustava i zakona, svi su u pravu, ali postoji rang pravnih propisa. Nema nikakve sumnje da je u svim civiliziranim pravnim državama Ustav najviši propis, nadređen svakom zakonu. Prema tome, čl. 100 Ustava je jasan: vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH u ratu i miru je predsjednik Republike i on imenuje i razrješuje vojne zapovjednike, u skladu sa zakonom. Predsjednik Zoran Milanović, držeći se ustavno-pravno definicije položaja, i kaže da odlučuje o tome. Dijelom je i zakonski u pravu, kad se gleda Zakon o obrani", smatra Miljević.