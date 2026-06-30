VELJKO MILJEVIĆ
Načelnik GS-a u nemogućoj misiji: Proturječne zapovijedi prijete vojsci, mora na Ustavni sud
U N1 studiju uživo kod Tihomira Ladišića, odvjetnik Veljko Miljević dao je pravnu analizu sukoba premijera i predsjednika Republike, odnosno ministra obrane i predsjednika, oko odlaska počasno-zaštitne bojne na mimohod u Parizu. Smatra kako bi bilo najbolje da se načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid obrati Ustavnom sudu radi razrješenja sukoba nadležnosti
"Po onome što govore, prema izboru koji su napravili iz Ustava i zakona, svi su u pravu, ali postoji rang pravnih propisa. Nema nikakve sumnje da je u svim civiliziranim pravnim državama Ustav najviši propis, nadređen svakom zakonu. Prema tome, čl. 100 Ustava je jasan: vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH u ratu i miru je predsjednik Republike i on imenuje i razrješuje vojne zapovjednike, u skladu sa zakonom. Predsjednik Zoran Milanović, držeći se ustavno-pravno definicije položaja, i kaže da odlučuje o tome. Dijelom je i zakonski u pravu, kad se gleda Zakon o obrani", smatra Miljević.
"Plenković je jedini koji se ne bi trebao miješati"
Jedini koji ne bi trebao imati ništa s time niti se miješati u ovaj sukob je premijer Andrej Plenković.
"Plenković je samo nabacio čl. 69, ne precizirajući kojeg zakona, pa poručio da će načelnik GS-a izgubiti njegovo povjerenje ako ga ne posluša. Međutim, Tihomiru Kundidu ne treba Plenkovićevo povjerenje niti o njega ima što zvati", istaknuo je Miljević.
Odvjetnik je detaljno analizirao i Ustav i Zakon o obrani i zaključio kako u Zakonu o obrani postoje dvije nesretne odredbe koje dovode do prijepora između predsjednika Republike i ministra obrane.
Dvije nesretne odredbe Zakona o obrani
"Načelnik GS-a je glavni vojni savjetnik predsjednika RH, ali i ministra obrane Ivana Anušića, pa zato sad svatko svoju kozu dere. Oni nisu unisoni skoro već dvije godine i to je temelj njihova djelovanja. Po zakonskoj definiciji, Kundid je obojici glavni vojni savjetnik. Druga nesretna odredba, koja ide na Milanovićev milin, je da ustroj Glavnog stožera propisuje predsjednik Republike na prijedlog načelnika GS-a, uz suglasnost ministra obrane", smatra Miljević. Dodao je kakko bi se trebalo razmisliti o promjeni zakona.
Ministar obrane, prema zakonu, odlučuje o slanju vojske - do razine voda i niže - preko granice kad je riječ o protokolarno-ceremonijalnim aktivnostima od malog značaja.
"Vlada nameće stav da je mimohod u Parizu od malog značaja, ali je onda pitanje čemu ovako uzburkani duhovi ako je ceremonija od malog značaja", naglašava Miljević.
"Što ako Milanović Kundidu izda zapovijed da ne upućuje vojsku preko granice?"
"Odluke o prelasku granice radi protokolarno-ceremonijalnih aktivnosti, za razinu voda i niže, donosi ministar obrane, ali opet imamo nevolju da u stavku 6. piše da na temelju odluka ministra obrane, načelnik GS-a mora izdati zapovijed temeljem te odluke. Što ako mu Milanović izda zapovijed da ne upućuje vojsku preko granice čak ni za ceremonijalne svrhe? Odgovor na to pitanje ne znamo ni ja ni Miro Šeparović", upozorio je poznati odvjetnik.
Ostaje samo Ustavni sud
Budući da je riječ o koliziji pravnih normi i direktnih naloga onih koji su mu nadređeni - predsjednika i ministra - načelnik Glavnog stožera treba se obratiti Ustavnom sudu.
"Načelnik Kundid neće dopustiti da dobiva batine i ovo treba riješiti Ustavni sud i njemu se on treba obratiti sa zahtjevom za rješenje sukoba nadležnosti. On dobiva proturječne zapovijedi, suprotstavljeni su mu nadređeni i u sukobu pravnih normi izlaza ne vidim osim da se obrati Ustavnom sudu", istaknuo je Miljević.
Plenkovićeve prijetnje
Što se tiče Plenkovićevih prijetnji Kundidu, Miljević bi se na njegovu mjestu obratio predsjedniku Republike i od njega bi zahtijevao da mu, kao vrhovni zapovjednik, da nalog kako će postupiti jer mu se "prijeti zlom koje će prema njemu nastupiti".
A što se tiče Plenkovićevih prijetnji, kazao je da "neka predsjednik Vlade jednom već krene, kad već prijeti, nakon rješenja sukoba nadležnosti, pa pokrene postupak opoziva predsjednika Republike zbog zloupotrebu dužnosti".
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