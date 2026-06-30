Vlada: Sabor treba odbiti prijedlog o istražnom povjerenstvu za HZZO i Medikol

Klub Možemo! u ožujku je uputio prijedlog odluke, koji je potpisima podržao i dio zastupnika SDP-a, o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica o poslovanju Poliklinike Medikol s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) i nadležnim državnim tijelima te o mogućim institucionalnim propustima i nezakonitostima u ugovaranju i financiranju dijagnostičkih zdravstvenih usluga, osobito PET/CT pretraga, koje se financiraju sredstvima HZZO-a iz državnog proračuna.