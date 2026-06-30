Ministarstvo zdravstva: Dva strateška projekta spremna za provedbu od 2027.

Srecko Niketic/PIXSELL

Ministarstvo zdravstva priopćilo je u utorak da su dva strateška investicijska projekta iz područja zdravstva ocijenjena spremnima za provedbu od iduće godine i za razmatranje financiranja u proračunskom razdoblju od 2027. do 2029. godine.

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Riječ je o projektima "Centar za simulacije, inovacije i naprednu dijagnostiku Opće bolnice Zadar“ i "Rekonstrukcija i uređenje petog i šestog kata Opće bolnice Dubrovnik“.

Projekt zadarske bolnice, procijenjene vrijednosti od gotovo 24 milijuna eura, predviđa izgradnju centra koji će objediniti odjele za patologiju i citologiju, bolničku ljekarnu, bolničku transfuziologiju i banku krvi te znanstvenu jedinicu sa simulacijskim centrom za edukaciju.

Ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina izjavio je da je provedba projekta planirana od 2027. do 2029. godine te da će omogućiti povezivanje na jednom mjestu vrhunske dijagnostike, znanstveno-istraživačkog rada, edukacije zdravstvenih djelatnika i primjenu najsuvremenijih medicinskih tehnologija.

"Simulacijski centar omogućit će kontinuirano usavršavanje liječnika, medicinskih sestara i drugih zdravstvenih djelatnika, dok će modernizacija bolničke logistike kroz robotske sustave i zračnu poštu dodatno unaprijediti učinkovitost rada, sigurnost pacijenata i kvalitetu zdravstvene skrbi”, kazao je Čulina.

U Dubrovniku će se rekonstrukcijom petog i šestog kata bolnice osigurati prostor za dnevnu bolnicu i smještaj za vanjske liječnike.

Ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik Marijo Bekić rekao je da će projekt povećati dostupnost specijalističkih usluga, rasteretiti postojeće bolničke kapacitete i dodatno unaprijediti kvalitetu zdravstvene zaštite za stanovnike Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.

Ministarstvo zdravstva ističe da je potvrda spremnosti tih projekata još jedan korak u provedbi strateških ulaganja usmjerenih na modernizaciju bolničkog sustava, razvoj zdravstvene infrastrukture te osiguravanje kvalitetnije, dostupnije i suvremenije zdravstvene skrbi za sve građane Hrvatske.