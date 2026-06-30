Izvanredno obraćanje Milanovića: Prijetili su Kundidu da će ga smijeniti i umiroviti, ako se ne pojavi na pranju

"Takva vrsta prijetnji je kazneno djelo. Ali, idemo dalje. Ponovit ću ako je to uopće potrebno, svoje razloge za ovu odluku. U vrijeme mandata ministra Krstičevića bilo je određenog prčkanja po Zakona o obranu. Ja sam tad bio privatna osoba. U tom Zakonu stoji da je predsjednik osoba koja jedina predstavlja vojsku u zemlji i inozemstvu. I što tu nije jasno? I još je vrhovni zapovjednik. Dakle, koje su tu ovlasti ministra? Trivijalne ili manje trivijalne, dok se predsjednik ne uključi. Puštaš igru da se razvija, kao arbitar. Ako imaš neku dilemu, tu je VAR soba i sve vidiš", rekao je Milanović.