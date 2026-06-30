mimohod u parizu
Izvanredno obraćanje Milanovića: Prijetili su Kundidu da će ga smijeniti i umiroviti, ako se ne pojavi na pranju
Nakon novog prijepora između Banskih dvora i Pantovčaka oko sudjelovanja Hrvatske na vojnom mimohodu u Parizu povodom Dana pada Bastille 14. srpnja, hrvatski predsjednik Zoran Milanović obraća se javnosti iz Ureda predsjednika.
"Da naglasim očito, puno manje nastupam u javnosti, i osobnih i političkih razloga. Gledam što se događa, ne slažem se sa svime, nekih stvari se grozim. Manje govorim, ali u nekim situacijama moram govoriti, ovo je jedna od tih situacija. Čuo sam što je rekao premijer, nije rekao sve, rekao je ono što želi reći, i to što je rekao ne stoji, prijeteće je, nasilno na neki način", rekao je.
Osvrnuo se na to što se događalo jučer. Ovdje se, kaže, više ne radi samo o manifestaciji u Parizu. Dodao je da se ovdje promovira Koaliciju voljnih, te da NATO-a nema nigdje. Kazao je da premijer do prekjučer nije imao potrebu o tome s njim "prozboriti niti riječi".
"Htio me je utjerati u neki lijevak jer vidi sebe, projicira sebe u nekom formatu. Mene to ne zanima, ali ovdje se radi o reputaciji vojske, opasnosti određenih inicijativa. Jučerašnji događaji su uznemirujući i skoro neviđeni. Već smo vidjeli da je vlast, ministar Banožić, uz perfidnu ali jasnu podršku premijera, prijetio Robertu Hranju, umirovio je brigadira Burčula. Osobna osveta. Jučer popodne načelnik Kundid, koji je inače u Slunju na prašini na +40 priprema završnu vježbu vojske, dobio je poruku i pozive od nekih ljudi iz MORH-a da se izvoli pojaviti u Vladi danas u 08:30", rekao je.
"Ja kad sam bio premijer s osobno takvog ranga u vojsci uvijek sam komunicirao izravno, ne preko tajnice od tajnice od strine. Premijer poziva da bi razgovarali, u tko zna kakvom formatu, o najdelikatnijem pitanju - subordinacija i jednočelništvo. To znači da u datoj situaciji odluku može donijeti samo jedna osoba - vrhovni zapovjednik, kad se radi o raspolaganju oružanim snagama.", poručio je predsjednik.
"Ovo je bio klasičan primjer pokušaja mobbinga, dovođenja nekoga na raport u jednoj vrlo deliktnoj situaciji, u kojoj načelnik mora ispoštovati moju naredbu, zapovijed. Nakon toga ga je počela nazivati tajnica premijera, kao da joj duguje nekad sto maraka", dodao je.
Kundid je, kaže, rekao da ne može doći i da je predsjednik rekao da je to problem o kojem mora raspraviti s premijerom. "Nakon toga, u 10 i nešto zove ga Frka-Petešić, francuski državljanin, osoba za sve i ništa premijera Plenkovića, i priprijetio se Kundidu da ako se ne pojavi danas na pranju pred HDZ-ovim kartelom da će ga smijeniti i umiroviti. To je nemoguće, načelnika na dužnosti se ne može umiroviti", rekao je.
Ovdje, kaže, imamo čovjeka na dužnosti koji nema 60 godina života i koji će po završetku ove dužnosti ići u penziju, a da se "neće šutati". "Vlada drži sve poluge vlasti, masu ih zlorabi. Frka-Petešić sudjeluje u pregovorima, od svih ljudi on se našao nazvati Kundida i prijetiti mu. Osim što je to nemoguće, mogu zamisliti situaciju u kojoj mu kartel odluči ne isplaćivati plaću i natjerati ga na nekakvu nesmotrenu odluku. To je razaranje sustava, upravo onako kako Plenković radi u diplomaciji zadnjih šest i pol godina", rekao je.
"To je narušavanje obrambene moći zemlje. Činiš sve da s položaja potjeraš osobu koja provodi i donosi odluke i zapovjedi i provodi moje zapovjedi kada ih izdam. Ministar, po stoti puta, nije vrhovni zapovjednik. Može biti samo jedan", poručio je.
"Takva vrsta prijetnji je kazneno djelo. Ali, idemo dalje. Ponovit ću ako je to uopće potrebno, svoje razloge za ovu odluku. U vrijeme mandata ministra Krstičevića bilo je određenog prčkanja po Zakona o obranu. Ja sam tad bio privatna osoba. U tom Zakonu stoji da je predsjednik osoba koja jedina predstavlja vojsku u zemlji i inozemstvu. I što tu nije jasno? I još je vrhovni zapovjednik. Dakle, koje su tu ovlasti ministra? Trivijalne ili manje trivijalne, dok se predsjednik ne uključi. Puštaš igru da se razvija, kao arbitar. Ako imaš neku dilemu, tu je VAR soba i sve vidiš", rekao je Milanović.
"Ni bu ni mu. Ni riječi, ni pisma, ni razglednice"
To se, kaže, upravo sada dogodilo, i tu više ministra nema. "Prijete prvoj osobi u uniformi, načelniku Glavnog stožera, ratnom veteranu, zapovjedniku, osloboditelju Petrinje, čovjeku koji živi isključivo za ovaj posao kao rijetko tko i koji nakon njega odlazi u mirovinu. To je sudbina tih ljudi i njihova posebna pozicija: ne može ih svaka kabadahija iznuđivati i ucjenjivati. Tko će se uopće prihvatiti ovog posla? Sjećate se što su napravili Hranju?", istaknuo je.
Dodao je da je poziv francuskog predsjednika Plenkoviću došao prije skoro dva mjeseca. "Ni bu ni mu. Ni riječi, ni pisma, ni razglednice, niti potrebe za nekakvim razgovorom. Pa ja kažem: o pitanjima subordinacije i jednočelništva može se razgovarati s načelnikom, i tu pokazujem dobru volju, samo u mojoj prisutnosti, da raščistimo što nije jasno. Što možda čovjek ne razumije", rekao je.
Milanović je dodao da je ministar obrane ovdje poluzainteresirana strana i da će postupiti onako kako mu kaže predsjednik Vlade. "Ali, čemu se čudimo kad je došao na ludu ideju da pokaže Crnogorcima kakva smo mi vojska, pa da se iskrcamo u Kuparima usred turističke sezone. Kako je to završilo? Tako što sam rekao: ne može", istaknuo je.
"I pitao sam ga: pa dobro, zašto mi to niste rekli? Zašto o tome nismo razgovarali? Pa da argumentirano dođemo do toga. Teško da bih ja promijenio odluku i stav, ali to si mi napravio iza leđa. Ovo mi radiš na prijevaru, iza leđa. Haračiš po državi kako god hoćeš, uhićuju ti državne inspektore koji pljačkaju stotine tisuća eura, koji su visoki stranački dužnosnici. Drugima držiš lekcije. Moja poruka: tu sam, možemo razgovarati", rekao je.
"Plenković je hrvatski Aleksandar Vučić"
Dodao je da se ovdje "želi ugušiti i satrti svaki oblik intelektualnog i djelatnog otpora jednovlašću hrvatskog Aleksandra Vučića. Ništa drugo".
"Pritom je Aleksandar Vučić, znamo s kim imamo posla, autentični politički lider, takav kakav jest, i autentični kreator onoga što je stvorio. To baš nije dobro. Plenković nije ništa od toga. On je običan birokrat koji, zahvaljujući okolnostima, vlada, kupuje i manipulira. U redu, živi i daj živjeti, pusti živjeti. Ne petljam se, mjerim svoje riječi i minutažu zadnjih mjeseci, i onda se dogodi ovo", rekao je Milanović.
"Hoće li Plenković u Pariz odnijeti štafetu?"
"Točno vidim kako je usplamtjela Plenkovićeva neutaživa žeđ da se ondje promovira. Možda je moglo biti drukčije, ali kako? Kada tu istu Francusku pozivamo na svoje događaje koji su nam svetinja, njih nema. Ne samo da ih nema nego nas ignoriraju, a onda tri mjeseca kasnije odu u Beograd i prodaju istu robu. To su saveznici?", upitao se Milanović.
Najavio je da sutra ide u Slunj, gdje će biti Hrvatska vojska, koja tu vježbu koordinira i usklađuje prvenstveno s potrebama ovog krila NATO saveza.
"NATO-a u Parizu nema. Što, NATO više ne postoji? Sad imamo neko novo postrojavanje, Dan mladosti u Parizu? Hoće li Plenković ondje odnijeti štafetu?
Dakle, ovo je situacija u kojoj sam odlučio reći: ljudi, to tako ne može. Francuska nas je ignorirala. To je nekorektno ponašanje. Prodali su istu, ali napredniju robu našim susjedima koji su navodno moskovski saveznici. Kakvo je to savezništvo? Kakav je to strateški partner?", kazao je.
"Ili je zastava kod šnajderice ili na kemijskom čišćenju"
"Jedina stvarna suradnja koju imamo, neovisno o političkom trenutku i nekim razmiricama i nerazumijevanjima, jest hrvatsko-američka suradnja. Ovo drugo je naprosto komercijalni trik. I kad mi netko kaže da su preletjeli iznad našeg vojnog salona na Jarunu, pa to treba vjerovati na riječ. Možda i jesu. To je tretman koji Hrvatska ima.
Pa evo, možemo i mi preletjeti iznad Champs-Élyséesa kad smo već kupili avione. Ali doći, pokazati zastavu, pokazati respekt prema državi, poslati dva vojnika, kao što su Amerikanci poslali dva pripadnika Nacionalne garde? Jok. To je valjda ispod časti. Ili je zastava kod šnajderice ili na kemijskom čišćenju. Mi bismo im našli zastavu.
O tome se moglo razgovarati, ali ne iza leđa. Ovo nije podilaženje. Što se mene tiče, ovo uopće nije trebalo javno iznositi. To smo trebali, što bi rekli na Kvarneru, ćakulati. Razumijemo se", poručio je Milanović.
"Tako mi Boga, u pravu sam"
"Ovo što se jučer dogodilo u režiji Plenkovićeva suradnika je nevjerojatno. Volio bih očitovanje o tome. Da je to barem napravio Plenković osobno, da se udostojao nazvati načelnika Glavnog stožera. Pa što on misli, tko je on?
Ja s ljudima razgovaram izravno dok radimo posao. Taj odnos je vrlo bitan. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svog doglavnika, prijetiš nezakonitim metodama, de facto se unosiš u lice i pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik ustavno je, logično, moralno i jedino moguće", poručio je Milanović.
Dodao je da ćemo u protivnom imati dva zapovjednika, što znači smrt vojske. "Vojska mora gledati u jednog zapovjednika, pa makar on bio u krivu. A tako mi Boga, u pravu sam", zaključio je Milanović.
Podsjetimo, Milanović je u ponedjeljak poručio da vojnici ne ići u Pariz ako to on ne dopusti, dok je premijer Andrej Plenković poručio da očekuje ostavku Tihomira Kundida, načelnika glavnog stožera HV-a, u slučaju da hrvatski vojnici ne odu na paradu u Pariz.
"Protokolarno, ceremonijalni boravci pripadnika HV-a nisu u njegovoj nadležnosti, nego su u nadležnosti ministra obrane Ivana Anušića", rekao je Plenković, što je jutros u Novom danu N1 televizije potvrdio i ustavni stručnjak Matija Miloš. "Ovo što je rekao predsjednik Republike da on predstavlja vojsku u zemlji i inozemstvu nije točno. On predstavlja Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu i vrhovni je zapovjednik vojske. To su dvije odvojene uloge koje imaju drugačije implikacije", rekao je i dodao da u Zakonu o obrani stoji da u slučaju protokolarno-ceremonijalnih događaja, ako vojska treba prijeći granicu, za to je potrebna odluka ministra obrane.
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