Plenković odgovorio Milanoviću: Neka zove Vučića

"Što su oni svi glupi i zli, a mi smo pametni i dobri? To je jedna štetna poruka koja dolazi od predsjednika Republike, to nije u interesu Republike

Hrvatske, to je očito neki njegov hir ali državni dužnosnici, posebno oni koji donose odluke, nemaju pravo na hir. Oni moraju voditi računa o tome što je državni interes i što je interes naroda", istaknuo je.