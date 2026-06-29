antistatički učinak
Je li vaš parket izgubio sjaj? U kantu vode dodajte jednu tekućinu i ponovno će zablistati kao nov
Ovaj jednostavan trik može vratiti sjaj lakiranom parketu u samo nekoliko minuta.
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Ako kod kuće imate lakirani parket ili laminat, vjerojatno znate osjećaj kada podovi, unatoč redovitom čišćenju, brzo izgube sjaj. Ljeti je taj problem još izraženiji jer otvoreni prozori u dom unose prašinu koja se taloži na površinama i prostoru daje manje uredan izgled.
Među brojnim kućanskim trikovima koji kruže internetom, jedan je posebno popularan – korištenje omekšivača za rublje pri čišćenju podova, piše portal Krstarica. Zagovornici ove metode tvrde da može vratiti sjaj parketu, učiniti sitne ogrebotine manje vidljivima i usporiti nakupljanje prašine.
Zašto neki koriste omekšivač?
Omekšivač sadrži sastojke s antistatičkim učinkom zbog kojih se prašina na očišćenim površinama sporije nakuplja. Osim toga, može stvoriti tanak zaštitni sloj koji podu daje sjajniji izgled.
Zbog toga mnogi ljubitelji kućanskih trikova umjesto skupih sredstava za poliranje u kantu tople vode dodaju malu količinu omekšivača i tom otopinom prebrišu podove.
Kako primijeniti ovaj trik?
Postupak je vrlo jednostavan. U kantu tople vode dodajte otprilike dva čepa omekšivača za rublje i dobro promiješajte.
Krpu zatim namočite i dobro ocijedite jer drveni podovi ne podnose previše vlage. Pod prebrišite kao i inače te ga ostavite da se osuši.
Nakon sušenja mnogi primjećuju sjajniju površinu, manje vidljive tragove sitnog trošenja i ugodan miris u prostoru.
Za povremeno osvježenje dovoljno je ovaj postupak ponoviti svakih nekoliko tjedana.
Važno: Ovaj trik prikladan je isključivo za lakirani parket, a ne za uljeni.
Može se koristiti i za PVC okvire
Isti trik neki koriste i za čišćenje PVC prozora i vrata. U bočicu s raspršivačem uliju malu količinu omekšivača, dodaju vodu i tom mješavinom očiste plastične površine.
Na taj način okviri mogu izgledati svježije, a prašina se na njima nešto sporije nakuplja.
Na kojim površinama ga nije preporučljivo koristiti?
Poseban oprez potreban je kod keramičkih pločica, osobito u kuhinji i kupaonici. Omekšivač može stvoriti skliskiji sloj na površini, što povećava rizik od klizanja.
Ponekad su najjednostavnija rješenja već na polici u našem domu. Iako omekšivač neće popraviti duboka oštećenja parketa, pravilnom primjenom može pridonijeti ljepšem izgledu podova i olakšati njihovo svakodnevno održavanje.
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