o paradi u Parizu
Puhovski o sukobu Milanovića i Plenkovića: To je tsunami u čaši vode
Gost našeg Tihomira Ladišića u N1 studiju uživo bio je politički analitičar Žarko Puhovski, koji je komentirao sukob oko slanja vojnika u Pariz između predsjednika Republike s jedne te premijera i ministra obrane s druge strane.
Oglas
"To je prije svega tsunami u čaši vode", kazao je Žarko Puhovski. "Ništa se zapravo neće dogoditi, ali stvorena je atmosfera u kojoj je opet na djelu zbrka."
Gubitak povjerenja = Tražimo smjenu
Puhovski smatra da su premijer Andrej Plenković i ministar obrane Ivan Anušić zakonski u pravu, ali ne da je tu i kraj priče.
"Formulacija 'gubitak povjerenja" znači 'tražimo smjenu'. Vlada može iskazati nepovjerenje načelniku Glavnog stožera i time tražiti od predsjednika države da ga se razriješi.
Doista su Anušić i Plenković zakonski u pravu. To je priznao sam Zoran Milanović, koji je rekao da je ta izmjena donesena 2013. čini mi se, da bi se izokrenula situacija u korist Vlade u odnosu na predsjednika države."
"Mislim da ne treba ići tamo"
"Međutim, Milanović inzistira na tomu da predsjednik predstavlja vojsku u inozemstvu i to znači da on može otići u Pariz umjesto Plenkovića, ali to ne znači da on ima pravo odrediti tko će predstavljati vojsku", kaže Puhovski te dodaje da se, što se tiče političkog aspekta, slaže sa stavom predsjednika Republike.
"Ja sam osobno na strani predsjednika politički, mislim da ne treba ići tamo. Tu se pojavljuje jedna zaoštrena atmosfera na vrhu vala koji se godinama u Europi sprema, jedne gotovo histerične militarizacije. Što je Rusija slabija, to je ta histerija jača. Što Rusiji slabije ide na bojnom polju, to je ta histerija jača, tu Milanović ima pravo."
Histerija militarizacije u Europi
Pa ipak, predsjednikovi argumenti nešto su drugačiji, dodaje.
"Ali on ne argumentira s te strane, on argumentira s nacionalne pozicije: oni su nas izdali. U tome ima istine, ali meni se to ne čini bitnim, njemu da. Po mom sudu, on je politički u pravu; ne treba ići tamo. Time se ubacujemo u ružan sklop militarizacije Europe, koji je krenuo iz Poljske i baltičkih država i širi se preko Njemačke."
Puhovski smatra da je Milanović u pravu te da će "histerija" militarizacije Europe uskoro doći na naplatu, pogotovo ako se postigne prekid vatre u Ukrajini.
"Ta atmosfera se širi Europom, a ja sam uvjeren da će u roku od nekoliko tjedana ili mjeseci biti postignut preliminarni sporazum Rusije i Ukrajine, nakon što se gospodin Donald Trump osvježi od Svjetskog prvenstva. To neće biti nikakav mir, to će biti zamrzavanje bojišta, ali što će tada biti s tom militarizacijom? U toj situaciji sam na strani predsjednika, ali zakonski gledano nema dvojbe da su Anušić i Plenković u pravu", kaže Žarko Puhovski.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas