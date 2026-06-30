"Ta atmosfera se širi Europom, a ja sam uvjeren da će u roku od nekoliko tjedana ili mjeseci biti postignut preliminarni sporazum Rusije i Ukrajine, nakon što se gospodin Donald Trump osvježi od Svjetskog prvenstva. To neće biti nikakav mir, to će biti zamrzavanje bojišta, ali što će tada biti s tom militarizacijom? U toj situaciji sam na strani predsjednika, ali zakonski gledano nema dvojbe da su Anušić i Plenković u pravu", kaže Žarko Puhovski.