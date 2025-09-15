Grmoja: Djeca će u Zagrebu dobiti ove karte seksalice, Možemo: Laže k'o pas

Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Grad Zagreb planira od rujna 2026. uvesti novi izvannastavni predmet "Zdravstveni odgoj i obrazovanje" u osnovne i srednje škole. Dio ovog programa trebala bi biti i seksualna edukacija, no u njoj ulogu neće igrati tzv. "karte seksalice", kao što su to počeli širiti desni portali. To negiraju i Grad Zagreb, kao i udruga Status M.

Tek je potpisan zaključak o imenovanju Povjerenstva

U organizaciji ove udruge prošlog je tjedna održana konferencija "Sveobuhvatna seksualna edukacija u lokalnom kontekstu".



Na toj je konferenciji, kako kaže Pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević potpisao zaključak o imenovanju povjerenstva za pripremu kurikuluma za izvannastavne aktivnosti zdravstvenog odgoja i obrazovanja u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama.

Riječ je o sveobuhvatnom zdravstvenom odgoju koji ima četiri komponente vezane uz zdrave stilove života, fizičko i mentalno zdravlje, pitanja ovisnosti te spolno i reproduktivno zdravlje.

Seksualne karte predstavljene na istom događaju

Na istom događaju iz Statusa M predstavili su spomenute "karte seksalice" koje uključuju teme poput seksualnog užitka povezanog s boli, dominantnosti i submisivnosti, pitanja o orgazmu kao kriteriju dobrog seksa te seksualnih praksi poput seksa na javnim mjestima.

Ova vrsta eksplicitnih pitanja izazvala je oštre kritike na društvenim mrežama i u dijelu medija jer se, očito, smatralo da će biti dio obrazovnog programa. To je, kako poručuju iz Možemo, udruge Status M i Grada - neistina.

Mostov Nikola Grmoja je išao i dalje rekavši da djeca nisu pokusni kućni i da Možemo "pokazuje svoje pravo lice":

"Neću dopustiti uvođenje nastranih sadržaja", napisao je.

Djeca nisu pokusni kunići!



U Zagrebu se pokušava, pod pokroviteljstvom platforme Možemo koja sve više otkriva svoje pravo lice, u osnovne i srednje škole progurati seksualni preodgoj djece u suradnji sa suspektnom udrugom Status M.



Riječ je o tzv. „edukativnim kartama“ u… pic.twitter.com/DS3GFax3Wc — Nikola Grmoja (@NikolaGrmoja) September 14, 2025

„Grmoja laže kao pas“, ubrzo je Grmoji uzvratila Ivana Kekin i dodala da se u Zagrebu uvodi zdravstveni odgoj za koji se tek izrađuje kurikulum.

Kaže i da će se baviti mentalnim, reproduktivnim zdravljem djece i mladih, da nema nikakve veze nema sa kartama seksalicama.

Grad Zagreb: Ovo šire krajnje desni portali

I iz Grada Zagreba odgovorili su na upit Indexa: "Krajnje desni portali i pojedinci ciljano šire dezinformacije o programu zdravstvenog odgoja i obrazovanja te vas molimo da date svoj doprinos informiranju javnosti točnim i provjerenim informacijama", poručili su.

"Što se tiče materijala udruga za koje pitate, Povjerenstvo Grada Zagreba nije sudjelovalo u izradi tih materijala niti oni predstavljaju dio kurikuluma Zdravstvenog odgoja i obrazovanja, koji još ne postoji. Smatramo da se radi o ciljanom širenju dezinformacija kako bi se uznemirila javnost", poručili su.

Naveli su da Povjerenstvo Grada Zagreba vodi doktorica Marjeta Majer i tim stručnjaka i stručnjakinja za školsku medicinu, preventivno zdravstvo, ovisnosti, mentalno zdravlje, spolno i reproduktivno zdravlje, poremećaje hranjenja i vezane teme.

Predsjednica udruge Sočo: Karte su napravili 20-godišnjaci i nema veze s Gradom

Ova pitanja neće biti dio školskog programa. Predsjednica udruge Status M Anamarija Sočo rekla je da to nema veze s istinom.

"To je dezinformacija Naroda.hr, koju su onda preuzeli određeni akteri. Ovo su karte koje nisu namijenjene djeci, u uputama stoji da su za starije od 18. Ovo nije edukativni materijal koji se koristi u školama, nema veze s Gradom Zagrebom ni procesom koji je on započeo.

To je alat koji su mladi napravili, volonterke i volonteri naše udruge, stari oko dvadesetak godina. Te karte imaju za cilj skinuti stigmu i tabue s teme seksualnosti i spolnosti, može pomoći u razmjeni iskustava itd., ali ne ulazi u škole", rekla je.

"Tjedan prije Grad Zagreb izašao je s viješću oko aktivnosti za uvođenje programa, mi smo ih zvali na konferenciju. Oni su osnovali stručnu skupinu, stručnjake koji će doći s prijedlogom kurikuluma. Mi s tim nemamo veze. Mi smo samo na toj konferenciji koju smo organizirali predstavili karte kao dio naše aktivnosti, naš produkt", rekla je Sočo.

Iz udruge su na Facebooku napisali kako su članovi udruge izloženi osobnim napadima i smrtonosnim prijetnjama.