Zagreb uvodi seksualnu edukaciju u škole: Zdravstveni odgoj s četiri komponente

Od kurikularne reforme 2019. uočavamo napredak i manje pritužbi vezane uz spolne stereotipe, udžbenike i nastavne materijale kroz odgojno obrazovni sustav. No, i dalje postoje izazovi vezani uz jaz između svega što je propisano kroz kurikulum i nastavne materijale i onog što se u stvarnosti primjenjuje te nedostatna sustavna edukacija nastavničkog kadra, upozorila je.