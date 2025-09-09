Zagreb uvodi seksualnu edukaciju u škole: Zdravstveni odgoj s četiri komponente

Grad Zagreb predstavio je na konferenciji "Sveobuhvatna seksualna edukacija u lokalnom kontekstu" u utorak plan za uvođenje seksualne edukacije u škole u sklopu novog predmeta zdravstvenog odgoja i obrazovanja koja bi trebala krenuti u rujnu 2026. u osnovnim i srednjim školama.
Sveobuhvatni zdravstveni odgoj
Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević prošli je tjedan potpisao zaključak o imenovanju povjerenstva za pripremu kurikuluma za izvannastavne aktivnosti, zdravstvenog odgoja i obrazovanja u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama, podsjetio je pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš.
Riječ je o sveobuhvatnom zdravstvenom odgoju koji ima četiri komponente vezane uz zdrave stilove života, fizičko i mentalno zdravlje, pitanja ovisnosti te spolno i reproduktivno zdravlje.
Povjerenstvo će samo procijeniti koje druge eventualne teme vezane uz zdravlje i dobrobit djece i mladih trebaju biti obuhvaćene, dodao je Juroš.
Pilot-škole počinju s primjenom u rujnu
Nakon pripreme kurikuluma i nastavnih materijala te edukacije provoditelja aktivnosti, očekuje se da prve pilot- škole počnu s primjenom u rujnu iduće godine.
Jedna od zadaća povjerenstva je i izrada plana konzultacije dionika te podrazumijeva uključivanje školskih zajednica, dodao je te napomenuo da u Zagrebu trenutno ima više od stotinu škola s građanskim odgojem i obrazovanjem kojeg pohađa više od 3.000 učenika.
Pravobraniteljica: Nedostatak sadržaja vezanih uz zdravlje i spolnost
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić ocijenila je da postoji nedostatak sadržaja i materijala veznih uz zdravlje, reproduktivna prava i spolnost u osnovnim i srednjim školama.
Od kurikularne reforme 2019. uočavamo napredak i manje pritužbi vezane uz spolne stereotipe, udžbenike i nastavne materijale kroz odgojno obrazovni sustav. No, i dalje postoje izazovi vezani uz jaz između svega što je propisano kroz kurikulum i nastavne materijale i onog što se u stvarnosti primjenjuje te nedostatna sustavna edukacija nastavničkog kadra, upozorila je.
Predsjednica Udruge Status M, Anamarija Sočo, rekla je da se krenulo s lokalne razine, jer se tu stvari lakše mijenjaju. "Želimo osigurati da seksualna edukacija bude prisutna, a ne marginalizirana i razvodnjena u zdravstvenom odgoju i da bude kvalitetno uvedena", dodala je.
