Mostov Nikola Grmoja na Facebooku je objavio presliku razmjena poruka s novinarkom portala Faktograf i odlučio to iskoristiti u političke svrhe.
Novinarka ga je upitala za komentar o procesu izbora novog predsjednika Vrhovnog suda i kandidatkinje Mirte Matić, čiji izbor Grmoja problematizira. Ali, on je odbio odgovoriti.
Osim što je Faktograf nazvao Lažografom i "propagandnom mašinom ekstremne ljevice", Grmoja je portal optužio da imaju "unaprijed pripremljene članke za obračune sa suverenističkim političarima". Kazao je i da su cenzori i propagandisti, prenosi Index.
Autentičnost poruka je potvrdio i Faktograf, iz kojeg su priopćili da "Kodeks o etičkom djelovanju zastupnika u Hrvatskom saboru u svom članku 9. navodi kako su se zastupnici dužni odnositi prema predstavnicima medija s poštovanjem i omogućiti im da profesionalno obavljaju svoj posao".
"Koliko tu odredbu poštuje Nikola Grmoja, saborski zastupnik MOST Hrvatska, koji sam o sebi govori kao o demokratskom političaru, možete se uvjeriti u statusu kojeg je danas objavio", dodali su.
