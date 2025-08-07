Grmoja: Plenkovićev model egzistira jedino na novcu iz EU fondova, no tome polako dolazi kraj

"Proračunski deficit je velik i Plenkovićev model egzistira jedino na novcu iz EU fondova, no tome polako dolazi kraj. Osim toga inflacija i dalje divlja", poručio je Grmoja u reakciji na današnje SDP-ovo priopćenje složivši se s tvrdnjama da je Plenkovićev gospodarski model pred pucanjem i da se zato premijer Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i "ekipa" žele ogrnuti u hrvatsku zastavu i predstaviti se kao domoljubi.