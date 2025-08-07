Oglas

Model pred pucanjem

Grmoja: Plenkovićev model egzistira jedino na novcu iz EU fondova, no tome polako dolazi kraj

Hina
07. kol. 2025. 16:28
Saborski zastupnik i potpredsjednik Mosta Nikola Grmoja složio se u četvrtak s tvrdnjama SDP-a da je gospodarski model Andreja Plenkovića pred pucanjem, ali ne i s time da raste broj nasilnih incidenata u društvu, ističući kako nema velike razlike u politikama SDP-a, Možemo i HDZ-a.

"Proračunski deficit je velik i Plenkovićev model egzistira jedino na novcu iz EU fondova, no tome polako dolazi kraj. Osim toga inflacija i dalje divlja", poručio je Grmoja u reakciji na današnje SDP-ovo priopćenje složivši se s tvrdnjama da je Plenkovićev gospodarski model pred pucanjem i da se zato premijer Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i "ekipa" žele ogrnuti u hrvatsku zastavu i predstaviti se kao domoljubi.

No Grmoja se nije složio sa, kako je naveo, "SDP-ovim floskulama i idiotarijama" o tome da raste broj nasilnih incidenata u društvu i mržnja, te da je HDZ desna stranka.

"Nije dovoljno ogrnuti se zastavom i doći na Thompsonov koncert"

Tvrdi da je HDZ interesna i klijentelistička organizacija podsjetivši da je donijela Istanbulsku konvenciju, imenovala lijevo orijentiranu pravobraniteljicu, te da financira tjednik Novosti i LGBTQ udruge. 

"Ali najveća izdaja, osim korupcije, koja potvrđuje kako HDZ nema veze s desnicom je provođenje zamjene stanovništva nekontroliranim uvozom strane radne snage i prihvatom ilegalnih migranta”, smatra Grmoja i naglašava kako nema velike razlike u politikama SDP-a, Možemo i HDZ-a.

Nije dovoljno ogrnuti se zastavom i doći na Thompsonov koncert, potrebno je donositi zakone i provoditi suverenističke politike koje čuvaju hrvatsku naciju, vrijednosti i sigurnost obitelji, poručio je Grmoja.

HDZ Možemo Nikola Grmoja SDP

