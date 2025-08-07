SDP oštro o HDZ-u: "Danas su ekstremno desna stranka, opasnija nego što je to bilo za vrijeme Karamarka"

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) najavila je u četvrtak nekoliko konkretnih koraka kojim bi zaustavila širenje mržnje u društvu, a kojem, kako tvrde u toj stranci, sve češće svjedočimo u javnom prostoru.
"Umjesto zajedništva, sve češće svjedočimo okupljanjima na kojima se Hrvatska dijeli na 'prave' i 'krive', a domoljublje zamjenjuje buka mržnje, povici i ideološki revizionizam”, priopćio je SDP uz upozorenje da broj nasilnih incidenata raste, a govor mržnje prelijeva se s pozornica na društvene mreže, stadione i ulice.
Tvrde kako se ne radi više o iznimkama, već obrascu u kojem se nasilje opravdava, a povijest krivotvori, te kako je riječ o klimi koja je iznimno opasna „jer ono što se danas ne sankcionira, sutra će nam postati norma”.
"Svjedočimo porastu poruka koje se šalju u javni prostor, a koje nas podsjećaju na mračna vremena NDH i pojedine periode bivše Jugoslavije u kojima se fizičkom eliminacijom i manje ili više perfidnim pritiscima nastojao ograničiti pluralizam hrvatskog društva. Šalju se poruke o nekim imaginarnim i izmišljenim 'drugovima' i 'Jugoslavenima', u koje implicitno svrstavaju sve koji ne dijele njihov vrlo usko shvaćen identitet i uvjerenja da ovo nije njihova zemlja”, dodaju.
SDP zbog toga osuđuje prvenstveno hrvatsku Vladu koja, tvrde, dopušta i potiče da se mržnja manjine nametne kao glas nacije, koja svojim postupcima poručuje djeci da se povijest ne uči u školi već na koncertima, koja stvara društvo u kojem su lažni mitovi važniji od stvarnog domoljublja, a nacionalni simboli postaju opravdanje za ekstremizam i nasilje.
"HDZ je danas ekstremno desna stranka, opasnija nego što je to bilo za vrijeme (Tomislava) Karamarka”, smatraju u SDP-u i poručuju da mržnju treba zaustaviti zakonima, edukacijom i jasnim vrijednosnim stavom.
Stoga najavljuju da će u Hrvatskom saboru predložiti izmjene Kaznenog zakona i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira kako bi se jasno i nedvosmisleno zabranilo isticanje simbola i povika koji potiču na mržnju.
Zatražit će i interpelaciju Vlade zbog neprovođenja EU Okvirne odluke o borbi putem kaznenog prava protiv određenih oblika i izraza rasizma i ksenofobije.
Također će pokrenuti društvenu kampanju kojom žele poručiti da definicija domoljublja nije paljenje bengalki i dizanje desne ruke u zrak, nego briga da država bude siguran, pošten i pravedan dom za sve.
"Očito je kako (Andrej) Plenković, (Gordan) Jandroković i družina osjećaju da je njihov gospodarski i socijalni model pred pucanjem, pa je stoga krenulo novo radikalno skretanje u desno i manipulacija domoljubljem, na štetu Hrvatske. Padaju maske Plenkovićeve umjerenosti i centrističke politike”, zaključuje se u priopćenju SDP-a.
