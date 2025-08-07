SDP oštro o HDZ-u: "Danas su ekstremno desna stranka, opasnija nego što je to bilo za vrijeme Karamarka"

"Svjedočimo porastu poruka koje se šalju u javni prostor, a koje nas podsjećaju na mračna vremena NDH i pojedine periode bivše Jugoslavije u kojima se fizičkom eliminacijom i manje ili više perfidnim pritiscima nastojao ograničiti pluralizam hrvatskog društva. Šalju se poruke o nekim imaginarnim i izmišljenim 'drugovima' i 'Jugoslavenima', u koje implicitno svrstavaju sve koji ne dijele njihov vrlo usko shvaćen identitet i uvjerenja da ovo nije njihova zemlja”, dodaju.